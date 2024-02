Cap Butaca Buida, la campanya que vol ocupar el major nombre possible de butaques dels teatres de Catalunya el 16 de març, aspira a omplir 3.780 localitats de tretze espais escènics de les comarques gironines.

La cita, concebuda pel sector com una mena de Sant Jordi teatral, compta amb adhesions d’equipaments de Banyoles, Besalú, Cassà de la Selva, Girona (l’Auditori i la sala La Planeta), Lladó, Palafrugell, Roses, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan les Fonts, Salt i Torroella de Montgrí.

A tot Catalunya, Cap Butaca Buida encara la seva primera edició amb el repte d’omplir 60.457 butaques de 145 espais escènics, entre teatres públics, privats i ateneus d’arreu de Catalunya que ofereixen al públic 176 obres en cartellera pel pròxim 16 de març. A tres setmanes de la diada, se n'han venut 17.546, més del 30%.

La portaveu de Cap Butaca Buida a les comarques de Girona, Marta Montalban, gerent de Bitò i secretària de la junta d’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, explica que “el dissabte 16 de març ens l’hem de reservar per gaudir de la cultura i les arts escèniques, a prop de casa, fent costat als teatres de Girona i omplint les seves platees. A Girona hi haurà espectacles per tots els gustos. Teatre per a tots els públics, circ, música, dansa, poesia, improshow, espectacles multidisciplinars...". "Serà un dia de gaudi i a la vegada, un dia de país perquè tots els que fem costat al Cap Butaca Buida estarem construint plegats la diada nacional del teatre a Catalunya”, afirma.

L’espectacle familiar Les aventures del lleó vergonyós de El pot Petit a Sant Joan de les Abadesses, Els clàssics de Joan Massotkleiner i Anna Godoy al Teatre Municipal de Roses o la comèdia musical Macho Grita d’Alberto Sanjuan al Teatre de Salt, son només algunes de les propostes gironines pel 16.