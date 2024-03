Les memòries d’Aurora Bertrana, fora del circuit comercial des que se’n va exhaurir l’edició del 2013, tornaran a les llibreries aquest any coincidint amb el mig segle de la mort de l’autora gironina. Durant aquest any, Girona i Berga sumen esforços per organitzar un programa d’activitats per recordar la figura i l’obra de l’escriptora, periodista i militant, un «referent polièdric» amb «una gran potència literària» que, a més, «representa els valors de la justícia, la llibertat i la igualtat», segons l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el regidor de Cultura i el tinent d’alcaldia Quim Ayats.

Cada ciutat organitzarà diferents activitats i també se’n realitzaran de forma conjunta, com una guia de lectura per a les biblioteques o un acte coorganitzat per les demarcacions de Girona i la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. A més, les dues ciutats i la Fundació Prudenci Bertrana estudien la dignificació de la seva tomba, a Berga. Amb tot, una de les accions més destacades de l’any serà la reedició, per part de la Diputació de Girona, dels dos volums de les memòries de Bertrana: Memòries fins al 1935, de 1973, i Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, de 1975. La Diputació ja en va dur a terme una reedició el 2013 dins la col·lecció Josep Pla, però es va exhaurir. Per respondre a la demanda de l’obra, fruit de l’interès creixent per Aurora Bertrana en els darrers anys, a finals del 2024 se’n publicarà una reedició a càrrec de les filòlogues i especialistes en l’escriptora Adriana Bàrcia i Ester Vinyes-Miralpeix. A Girona, el gruix de les propostes tindran lloc entre els mesos de setembre i desembre, amb iniciatives com unes Jornades d’Estudi i Divulgació promogudes per l’Escola Municipal d’Humanitats i el Museu d’Història de Girona; lectures dramatitzades o exposicions. Es preveu també la col·laboració, en algunes activitats, de la Universitat de Girona, que conserva el fons Prudenci i Aurora Bertrana, ja que el programa encara està obert i els dos Ajuntaments confien que s’hi vagin sumant més institucions i entitats en els propers mesos. «Nàufrags», el llibre que Aurora Bertrana va escriure als 40 i no va «desentaforar» mai Aurora Bertrana Salazar Aurora Bertrana (Girona, 1892 – Berga, 1974) va ser una escriptora, musicòloga i política avançada en el seu temps. Culta, independent, aventurera, qüestionava els convencionalismes de la seva època i que va viure més enllà dels paràmetres socialment establerts. Cultivant diverses facetes en l’àmbit de la cultura i la societat, la seva personalitat polièdrica i avançada al seu temps fan d’Aurora Bertrana una figura única. Va deixar una personalitat insòlita en les lletres catalanes: figura intel·lectual pública en l'època de la República, el seu caràcter cosmopolita i les seves reflexions allunyades de la moral imperant van escandalitzar la societat del moment. La seva originalitat rau també en el cultiu de gèneres com la literatura de viatges o la magna obra memorialística amb què conclou la seva bibliografia.