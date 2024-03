Un concert inèdit del pianista Marco Mezquida amb col·laboracions de Roger Mas obrirà la quarta edició del festival Istiu de Castelló d'Empúries, que també comptarà amb Blaumut, La Ludwig Band o Triquell. El festival oferirà una quinzena de concerts de l'1 al 7 de juliol d'artistes com el mateix Roger Mas, que ja ha exhaurit les entrades per a l'actuació al claustre del Convent de Santa Clara, The Gramophone Allstars, Gemma Humet o Joan Colomo.

Marco Mezquida donarà el tret de sortida al festival, que torna a apostar per una producció pròpia per a l'arrencada. El pianista oferirà un concert inèdit a la basílica de Santa Maria de Castelló, situant el piano al centre d'una platea circular, i en alguns temes comptarà amb la col·laboració de Roger Mas. El Palau dels Comtes serà l'escenari principal del certamen, per on passaran artistes com Blaumut, La Ludwig Band, Triquell o The Gramophone Allstars. El festival també acollirà la presentació dels nous treballs de Gemma Humet, Joan Colomo i Saphie Wells, mentre que Llibert Fortuny oferirà una actuació en què barrejarà el jazz tradicional amb elements electrònics a l'Hort del Convent de Santa Clara, espai que, per tercer any consecutiu, acollirà una sessió DJ de Miqui Puig. Pel que fa als artistes de proximitat, els gironins Abril Gabriele i Minibús Intergalàctic, els empordanesos Penélope i Tripulant, amb el colomenc Ferran Borrell al capdavant, oferiran concerts gratuïts a Empuriabrava.