El Festival de Màlaga ha reconegut un any més el talent del cinema català. 'Segundo Premio', del gironí Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, ha guanyat la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula espanyola. A banda, la cinta també s'ha emportat el Biznaga de Plata a millor direcció i millor guió. El palmarès en la categoria interpretativa també ha tingut un regust català: Luís Zahera ha estat reconegut pel seu paper a la producció catalana 'Pájaros' i Adriana Ozores s'ha erigit com a millor actriu de repartiment per la seva interpretació a la 'Los pequeños amores'. Aquest treball, a més, ha aconseguit el premi especial del jurat. Paral·lelament, el llargmetratge català 'Nina', d'Andrea Jaurrieta, s'ha erigit amb el premi especial del jurat de la crítica.