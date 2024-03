«Espectacular», aquesta ha estat la resposta d’Ivan Carrasco, director de continguts de l’Associació Starraco Unlimited, pel que fa a la valoració del Sarrià Manga d’enguany. I és que, tot i les pluges d'ahir, la gent no va voler perdre’s una de les fires de referència pels amants de l’anime i la cultura japonesa. Per altra banda, del dia d’avui «no tenim paraules, des de les 10 h fins a les 12.15 h hi ha hagut cues sense parar, estem molt contents», expliquen des de l’organització.

Per aquesta tercera edició s’esperava superar els 3.000 visitants, i tot i que de moment no es té un número exacte, preveuen que la xifra s’ha superat «amb diferència» i es calcula que han passat per la fira més de 4.000 aficionats. Videojocs, acadèmies d’idiomes, concursos, creadors de contingut...«Sabem el que el públic vol, som una associació sense ànim de lucre, uns frikis que fan coses per frikis», deia Carrasco, qui ja assegura que estan pensant en l’edició de l’any vinent. Per acabar, des del Sarrià Manga han volgut destacar l’homenatge en forma de gran mural que s'ha dedicat al creador de Bola de Drac, Akira Toriyama, qui va morir el passat 1 de març.