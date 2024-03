Si l’any passat ja van ser un dels noms destacats de la Nit dels Enderrock amb el premi a la millor cançó, ahir no hi va haver dubte: els Premis de la Música Catalana van proclamar The Tyets com els protagonistes absoluts de l’any musical a Catalunya, posant la cirereta a una temporada de vertigen amb quatre guardons. La palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz i Mushka van ser les altres vencedores de la vetllada, amb dos guardons cadascuna, en una nit en què el Grup Enderrock va reconèixer les trajectòries de Jaume Sisa i Pascal Comelade.

L’Auditori de Girona va acollir l’entrega d’una vintena de guardons, una cerimònia en què The Tyets es va coronar com el grup de moda, amb els premis atorgats per votació popular al millor artista, disc de música urbana per Èpic Solete, millor cançó per la CotixCoti i el reconeixement de la crítica com a millor artista de l’any. A banda, el nom dels mataronins va sonar encara una altra vegada al palmarès, amb el reconeixement al millor videoclip per La platja d’Stay Homas, en què col·laboren.

Pérez Cruz va marxar a casa amb dos premis sota el braç com a millor disc de cançó d’autor per Toda la vida, un día, tant pel públic com per la crítica -en aquest cas, compartit amb la també palafrugellenca Clara Peya per Corsé- i Mushka es va endur dos Enderrock amb el premi a la millor artista revelació pel públic i el millor disc de música urbana segons la crítica per Tas loko mixtape.

Els Enderrock posen la cirereta a l’any de The Tyets amb quatre guardons / Marc Martí

Pel que fa a la resta de premis populars, Miki Núñez va guanyar el premi al millor disc en llengua no catalana per 121, i Joan Dausà el de millor directe. Els Catarres van repetir respecte a l’any passat i van aconseguir un nou premi a millor disc de pop-rock per Invencibles i en la categoria de folk El Pony Pisador va resultar vencedor per The Longest Ponys, la seva col·laboració amb The Longest Johns.

Aquests premis s’afegeixen als que ja es coneixien: els tres especials i els vuit de la crítica, així com els reconeixements de música clàssica, familiar i jazz, que es van entregar la setmana passada en una gala específica a l’Auditori de la Mercè.

Coincidint amb els 50 anys de l’inici de l’enregistrament del disc Qualsevol nit pot sortir el sol, l’Enderrock d’Honor va ser per Jaume Sisa, mentre que el premi a la Trajectòria va recaure en el nordcatalà Pascal Comelade, que també celebra el mig segle del seu primer àlbum i que en recollir el premi va interpretar Vals burlesc amb el seu inseparable pianet de joguina. El jove Pep Saula, músic de Sexenni i productor d’artistes com Flashy Ice Cream, Buhos, Juan Magan o Iglú, va rebre el premi Joan Trayter.

Pel que fa als reconeixements de la crítica, Renaldo & Clara va pujar a recollir el reconeixement pel millor disc de l’any (La boca aigua); La Ludwig Band el de millor disc de pop-rock; Sandra Monfort el de folk i els empordanesos Cala Vento, el de millor disc en llengua no catalana, mentre que Triquell va ser distingit com a artista revelació.

Guillem Gisbert va presentar el seu àlbum en solitari / Marc Martí

Amb més de 1.500 convidats entre representants de la indústria, artistes i autoritats com la presidenta del Parlament o els consellers de Cultura i Drets Socials, la gala dels premis Enderrock és la trobada més important del sector a Catalunya.

En l’apartat estrictament musical de la cerimònia, presentada per Alba Riera i Andreu Juanola, van destacar el debut amb banda del cantant i lletrista de Manel, Guillem Gisbert, l’actuació de Figa Flawas amb una gran posada a escena amb disset músics o el trio Marala amb Panxo, el vocalista de Zoo.