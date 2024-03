Els teatres gironins s'omplen i superen el repte de Cap Butaca Buida

Ple al Teatre de Salt per veure Macho grita d’Alberto San Juan; ple a Banyoles amb Not talent de Judit Martín; a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí pel festival Sóc de dansa urbana i als espectacles familiars del Teatre Municipal de Palafrugell o Sant Joan les Fonts, per posar un exemple. Els teatres gironins i els de tot el país han aconseguit aquest dissabte el rècord mundial de públic en un sol dia amb la campanya Cap Butaca Buida, una diada que el sector vol celebrar la vitalitat de l’escena a Catalunya al costat del públic, omplint totes les butaques del país.

Tenint en compte que es podien comprar entrades fins a darrera hora en línia i a taquilla i que hi havia adherides des de les grans sales del país, públiques i privades, com el Teatre Lliure, el TNC o el Poliorama, a petits equipaments que només venen tiquets a taquilla, la campanya superava aquest vespre les 50.000 entrades venudes de les 60.457 que es van posar a la venda per veure 176 propostes diferents en 145 sales. En el cas de Girona, el repte era omplir les 3.780 localitats de tretze espais escènics.

Marta Montalban, gerent de Bitò Produccions i secretària de la junta d’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), l’entitat impulsora del Cap Butaca Buida, destacava l’èxit de la campanya. «Fa setmanes que la venda anticipada ja trencava les mitjanes de vendes habituals i divendres, a un dia, ja superàvem el 75% de l’aforament venut», assenyalava, apuntant que la voluntat d’Adetca és que aquest Sant Jordi teatral pels volts del Dia Mundial del Teatre perduri. La cita de l’any vinent ja té data: el 22 de març del 2025.

Assolir l'objectiu «somiat»

Per la seva banda, la presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, afirmava que la valoració és «boníssima» i que s'ha assolit l'objectiu «somiat» pels impulsors de la diada de fer un rècord mundial. «Hem aconseguit que la festa hagi traspassat el sector i hagi arribat a la ciutadania», aplaudia Vidal, celebrant que les vendes han sobrepassat el 80% de les entrades disponibles

Vidal pronostixava que la xifra de 50.000 espectadors creixerà encara més a mesura que rebin més dades les properes hores i dies.