El present i el futur de la impressió 3D, al CaixaForum

El CaixaForum Girona convida a repensar el present i el futur de la impressió 3D a l’exposició PRINT3D. Reimprimir la realitat. Els materials que es poden fer servir per imprimir, del plàstic a la sorra; les aplicacions d’aquesta tecnologia ràpida, econòmica i versàtil en camps com la medicina, l’art o l’aeronàutica i també els canvis que pot implicar en els sistemes de producció, disseny i consum formen part de l’exposició, que es podrà veure fins al 25 d’agost. A través de més de 200 peces, planteja el visitant els usos il·limitats de la impressió tridimensional i com pot transformar la nostra vida quotidiana.

«L’objectiu de l’exposició és mostrar al visitant que és una tecnologia pel dia a dia i, al mateix temps, disparar-li la imaginació, que pensi tot el que podrem fer en un futur», assegura l’assessor científic de l’exhibició, César García Sáez.

Dividida en vuit àmbits temàtics, a través dels quals es pot explorar la impressió en 3D in situ, la mostra arrenca pel més bàsic, com funciona la impressió 3D, les formes d’imprimir i quin tipus de materials es poden fer servir.

El pas d’un disseny en dues dimensions en un ordinador a la peça física tridimensional a partir de la fabricació additiva, agregant material capa a capa per produir; la popularització de les impressores més bàsiques i l’aparició de nous materials per adaptar-se a usos concrets centra el primer tram de la mostra.

La impressió en el camp de la salut humana i animal és un dels àmbits als quals para més atenció, perquè permet tractaments personalitzats que, a més de millorar la vida del pacient, suposen un estalvi de temps i diners. A partir d’exemples reals d’aplicacions en hospitals com Sant Joan de Déu de Barcelona o el Parc Taulí de Sabadell, PRINT3D exposa l’impacte de la tecnologia en l’àmbit sanitari: per als diagnòstics i tractaments, ajudar a simplificar intervencions quirúrgiques o imprimir òrgans i ossos fracturats a mida del pacient.

L’exposició, una producció de la Fundació la Caixa que va néixer al CosmoCaixa i ha recorregut tot l’Estat, també es fixa en els usos per a la moda d’aquesta tecnologia, que permet crear peces adaptades a les singularitats de cada cos i a les preferències de qui s’ha de vestir.

Un dels elements més vistosos de l’exposició és el vestit Kinematics de Nervous Systems, una peça icònica generada de manera personalitzada a partir de les mides reals de cada persona, obtingudes per un escàner corporal, i que s’imprimeix plegat i d’una sola peça. Es mostra per primera vegada a l’Estat i, mitjançant un emprovador virtual, els visitants poden veure com els quedaria

El vestit kinematics és una de les peces protagonistes de l'exposició 'Print3D. Reimprimir la realitat' al CaixaForum Girona / Cedida per la Fundació 'La Caixa'

La llar, l’art i l’espai

Els usos a la llar de la impressió 3D, bé sigui per crear mobiliari o estructures per a construir habitatges, ocupen un altre dels àmbits expositius. Cadires, aixetes, murs de tova i fins i tot vaixelles de ceràmica amb acabats impossibles de fer manualment en són alguns exemples.

La recerca de materials més sostenibles que el plàstic per imprimir, com ara xarxes de pesca en desús o elements orgànics com la pell de patata o els pòsits de cafè és un dels ítems destacats de l’àmbit expositiu dedicat als reptes de la impressió 3D.

La utilització d’aquesta tecnologia en el camp de l’art també és un terreny a explorar, ja sigui a través d’un sistema que permet pintar amb llum mitjançant una càmera de baixa exposició; la creació de nous sistemes d’animació, com un zoòtrop basat en un disseny generatiu que porta aquest element del precinema a una nova dimensió o amb la rèplica d’instruments en un format més barat i senzill. És el cas, per exemple, d’un violí imprès, del qual el visitant pot comparar el so amb el d’un de tradicional, o d’un saxòfon de viatge, un instrument fabricat a Barcelona que es toca connectat al telèfon mòbil.

Però si hi ha sectors on la impressió en 3D pot suposar una revolució és en l’automoció, la indústria o la construcció de grans infraestructures. Les impressions de gran format ja són una realitat, recorda César García Sáez, com evidencien alguns dels elements exposats, com una moto amb peces impreses o el primer pont imprès a l’Estat, una estructura de dotze metres instal·lada a Alcobendas.

El recorregut acaba a l’espai, ja que la versatilitat d’aquesta tecnologia de fabricació permet superar reptes logístics importants, a causa dels alts costos de transport, i imprimir hàbitats a la Lluna o a Mart, fent servir materials locals i sistemes robòtics.

Conferències, tallers, visites comentades i un pòdcast

Amb la voluntat d’aportar una nova mirada sobre un tema actual i, al mateix temps, trencar la barrera entre art i ciència, assenyala la directora del CaixaForum Girona, Anna Colomer, la mostra es complementa amb diverses activitats, com ara el cicle de conferències La revolució de la impressió 3D; el taller familiar Capa a capa, on els participants faran una impressió en 3D de forma col·laborativa, com ho faria una impressora o visites comentades en diferents formats.

A més, també s’ha enregistrat Imprimir el món, un pòdcast de tres episodis, disponible a Spotify i Ivoox, per donar a conèixer entre el gran públic més detalls sobre la impressió 3D.