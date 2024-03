El Guixolstronic proposa per aquest dissabte 12 hores de música electrònica a Sant Feliu de Guíxols

El banyolí Headbirds i la barcelonina Titi Calor lideren el cartell de la primera edició del Guixolstronic, el festival de música electrònica que se celebrarà el pròxim dissabte, dia 23 de març, entre les 5 de la tarda i les 5 de la matinada a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. Tal com detalla l'organització, la productora No Track Id Parties, el festival comptarà amb dos escenaris diferents, un interior i un exterior, i tindrà un total de 15 artistes de nivell, tant nacionals com internacional.

El cartell d'aquesta primera edició de la cita electrònica també inclou un set col·laboratiu de techno contundent entre Julian Ess, discjòquei i productor francès establert a l'Alt Empordà que ha actuat clubs i festivals de tot Europa, i el ripollenc Freeas. El Guixolstrònic també comptarà amb el house de Kike Guardiola & Carlos Coca, encarregats d'obrir el festival; Ricard Garrosset & Emnis (tech-house); Lydia Vilas (house i progressive house); Rebe Complot (dark house); Artiic (dark disco) o Jimmy Tomàs (tehcno).

El talent local tindrà com a representants al guixolenc D. Leonardo, que oferirà un set de house i tech-house, el gironí Ferran Valls (Munro Leaf), que presentarà una sessió eclèctica de techno clàssic i el jove palamosí Pablo Riera, que demostrarà les seves habilitats amb una sessió de techno i house.

Segons afegeix en el seu comunicat l'organització, l'objectiu del Guixolstronic, que aspira a consolidar-se, és «oferir una experiència diferent, posant el focus en la qualitat musical, donant rellevància al so i apostant per artistes consolidats i emergents».

Un so de gran qualitat

Un dels aspectes que destaca l'organització en el seu comunicat és la sonorització de les sessions. Optim Audio, empresa especialitzada en música electrònica, portarà 24.000 watts de la marca Turbosound per l'ocasió. Aquesta firma ha treballat ja amb esdeveniments de prestigi com el Monegros Desert Festival.

Les entrades per assistir a la festa es poden comprar de forma anticipada al preu de 17 € a través del web vivetix.com. També hi haurà entrades a taquilla al preu de 19 €.