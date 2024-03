Marçal Molas protagonitza l'onzè volum dels «Quaderns de fotografia» de l'Inspai

El fotògraf Marçal Molas protagonitza l’onzè volum de la col·lecció Quaderns de Fotografia de l'Inspai, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Marçal Molas: Cròniques i instants 1990-2010 és una selecciórepresentativa del fons fotogràfic del fotògraf, integrat per més de 195.000 imatges que apleguen el seu treball professional i els projectes personals.

Marçal Molas i Vidal (Sant Gregori, 1968) es va formar a l’Escola Eina de Barcelona (1988-1991) i posteriorment va ampliar la seva formació a l’escola internacional de fotografia Grisart i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’octubre de 1990 va començar a treballar de fotoperiodista al Diari de Girona, on va portar a terme una gran part de la seva carrera professional fins a l’any 2000. També va fer reportatges per a la Revista de Girona i El Triangle. Durant aquesta dècada va retratar a fons la vida social, política, cultural i esportiva de les comarques gironines, fins que amb el canvi de segle, la seva carrera va fer un tomb i va començar a projectar la seva mirada vers l’àmbit de la natura, amb fotografies sobre flora, fauna i paisatges. Ha publicat els llibres de fotografia Un viatge al temps del bosc: Masies de la Vall del Llémena (2011), Girona 1991-2000 (2014) i Natura (2022). El setembre de l’any 2017 la totalitat del seu fons fotogràfic va ingressar a Inspai.

El fons Molas s'ha netejat, codificat, catalogat i digilatitzat, cosa que ha permès ara editar-lo en forma de llibre. Per Natàlia Navarro, cap de l'Inspai, «la importància de la conservació de les fotografies de premsa local és cabdal, atès que la singularitat d’aquestes imatges radica en la capacitat per reflectir la vida quotidiana, les celebracions i els desafiaments d’una comunitat al llarg del temps». Així, «el fons fotogràfic donat per Marçal Molas es converteix en una eina essencial per preservar i compartir les històries que defineixen el teixit del nostre territori». I afegeix: «La seva obra recull la transició urbana dels anys noranta, les transformacions en l’arquitectura, les celebracions i les festes populars, les activitats culturals i els esdeveniments esportius, la vida quotidiana, els retrats de persones locals i de personalitats destacades, així com els esdeveniments polítics i socials».

La conceptualització del quadern ha anat a càrrec de Jordi Algué, historiador i arxiver, que ha reunit una selecció diversa de l’àmplia producció fotogràfica de Marçal Mola.

Els articulistes que han participat en la publicació són Quim Roser Puig, fotògraf i professor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC); Pepe Encinas Fernández, fotògraf, i Pere Parramon Rubio, professor, crític i escriptor.