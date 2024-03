Classe B, Fortuu, Jost Jou i Juls, artistes seleccionats del Talent Gironí de l'Strenes

La secció Talent Gironí de l'Strenes ha seleccionat Classe B, Fortuu, Jost Jou i Juls com a propostes d'aquest any. La secció, apadrinada per la Fundació Valvi, recolza els joves valors musicals de les comarques gironines. La iniciativa es va crear l'any 2018 i al llarg de la seva trajectòria ha acollit els concerts de grups ara ja consolidats com La Ludwig Band, Sara Terraza o Carmen 113. La iniciativa, a més, premia el grup o artista més destacat de l'edició de l’Strenes, que rep el premi Talent Gironí. Per escollir-lo, es té en compte la proposta musical i com s'executa, la posada en escena, l'originalitat de la proposta, la qualitat musical i el possible recorregut que pugui tenir la proposta en el món de la música.

La banda del Baix Empordà Classe B actuarà en un concert el 6 d'abril a la Mirona de Salt on presentaran les cançons del seu primer EP 'Fa de mal dir'. El mateix dia, a la Plaça Independència, actuarà la cantant gironina Juls. Fortuu ho farà el 13 d'abril també a la Mirona, Jost Jou el 20 d'abril a l'Estació Espai Jove de Girona.