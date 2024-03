Magrané actualitza la tradició dels Oficis de Tenebres amb un responsori per al segle XXI

El festival de Peralada actualitza la tradició dels vespres de tenebres amb un responsori de Joan Magrané, Tenebrae responsoria (Feria Sexta In Parasceve), que estrenarà aquest Divendres Sant. El compositor té moltes referències al cap, especialment del Barroc francès, però assegura que no ha volgut fer «una recreació» sinó «una peça molt personal» a partir del que li commou.

«Volia oferir un moment de recolliment i reflexió, de convidar el públic a posar-se en comunió, que no és tan diferent del que passa en un concert», diu Magrané, que assenyala que tot i beure de mestres com François Couperin no ha volgut fer una composició neobarroca sinó «agafar-ne l’esperit, més teatral que meditatiu, per accentuar el factor humà». «Furgar en el nostre interior és molt barroc», afegeix.

El compositor assegura que feia anys que tenia ganes de fer una peça així i ara n’ha tingut l’oportunitat gràcies a un encàrrec del festival de Peralada, que n’acollirà l’estrena absoluta dins l’edició de Pasqua. La voluntat del festival, assenyala el seu director, Oriol Aguilà, és «fer dialogar la tradició i la contemporaneïtat», «ser una plataforma per als compositors actuals» i, al mateix temps, instaurar un model de certamen amb una atmosfera «especial» allunyada de les grans cites de l’estiu. És per això, explica, que de cara a les pròximes edicions, té previst encarregar a més compositors que facin una versió contemporània sobre aquests episodis que relaten el dolor de la mort de Crist i que s’interpreten els Dijous, Divendres o Dissabte Sant.

Els responsoris per als tres dies de la Passió de Crist van tenir un pes important a Itàlia i a la península Ibèrica durant el Renaixement i posteriorment a la França del Barroc. És en aquesta tradició de peces per a dues veus i una petita orquestra que s’ha inspirat Magrané per crear una partitura «molt eclèctica a nivell formal», amb tres parts de quatre motets cadascuna en comptes dels cinc habituals, que interpretaran la soprano María Hinojosa, Pau Codina al violoncel i la GIO Symphonia, amb Francesc Prat a la batuta.

El canvi d’estructura i d’aproximació, ja que la mirada de Magrané no és sacra, s’hi suma també una modificació en els textos: a la base textual usual, el Llibre de les Lamentacions del profeta Jeremies, s’hi sumen ara versos del poeta mallorquí Blai Bonet.

El director de la GIO, Francesc Prat, que aquests dies està dirigint els assajos de l’obra a l’Auditori de Girona, remarca el missatge contemporani de Tenebrae responsoria: «més enllà de la fe, parlem del patiment d’un home». «Ens interpel·la avui, ens pregunta com vivim la Setmana Santa i ens ajuda a passar un ritual del segle XVI al XXI», subratlla.

«Delicatessen per als amants de les rareses musicals»

L’estrena absoluta de la composició de Joan Magrané serà un dels moments més destacats de la segona edició del festival de Pasqua, una cita que, explica Aguilà, ja comença a trobar un públic que «vol passar la Pasqua a Peralada, vivint l’experiència completa», amb totes les propostes que el certamen oferirà a l’església del Carme entre avui i dissabte.

El certamen, explicava Aguilà en la seva presentació, aposta per «delicatessen molt pensades per a amants de les rareses musicals, de les descobertes de repertoris mantinguts quasi sota secret».

En aquest sentit, sobresurt el concert inaugural, una producció pròpia del festival de San Giovanni Battista d’Alessandro Stradella, oratori que no s’ha interpretat a l’Estat en temps moderns. La peça, de narració bíblica però rerefons secular, arribarà aquest dijous a Peralada de la mà de Dani Espasa, director de Vespres d’Arnadí, i el contratenor Xavier Sabata, que forma part del repartiment juntament amb Elena Copons, Giulia Semenzato, Juan Sancho i Luigi De Donato.

Per Divendres Sant, triple proposta. La jornada començarà amb Cercant la primavera, un espectacle familiar als jardins del castell de Peralada ideat per Brava Perfoming Arts i la creadora australiana Amanda Parer. A la tarda, l’església del Carme acollirà l’Stabat mater de Pergolesi revisitat per Bach i interpretat pel Bachcelona Consort i les solistes de la Salvat Beca Bach, dirigits per Daniel Tarrida. El mateix dia, a les onze de la nit, serà el torn de Tenebrae responsoria.

El festival tancarà dissabte amb el debut del cor i orquestra de l’Òpera Reial de Versalles, amb les sopranos Lili Aymonino i Johanna Amzal, interpretant el concert Leçons de tenebres de Couperin, establint un diàleg amb la creació de Magrané. Una estona abans, a la tarda, serà el torn del pianista Javier Perianes, que substituirà el coreà Ynchan Lim, que ha hagut de cancel·lar el seu debut a l’Estat per un esquinç a la mà.