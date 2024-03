Classe B: «Ens agrada reivindicar la nostra essència empordanesa»

Fa de mal dir és el títol de l’EP amb el qual el jove sextet de Torroella de Montgrí Classe B s’ha donat a conèixer en el si de l’escena musical catalana. Sis talls de pop festiu i ballable amb gotes d’electrònica i música urbana amb lletres que aborden amors i desamors, inquietuds i diversos aspectes de la vida quotidiana i que ha comptat amb la col·laboració de Dan Peralbo a la cançó Poc se’n Parla. El presentaran en viu el pròxim dissabte 6 d’abril a la sala La Mirona de Salt amb Figa Flawas en el marc del festival Strenes, i dins la secció Talent Gironí, i també el 23 de juny a l’Estartit, amb The Tyets, Mushka i Julieta, dins de l’Ítaca.

«Som un grup del Baix Empordà, que estem repartits per diferents pobles, però, tot i ser de generacions diferents, hem passat tots pels pupitres de l’Institut de Torroella de Montgrí» explica el vocalista Genís Plaja. Al seu costat, l’altre cantant dels Classe B, Martí Aiguabella, afirma que, tot i que els integrants del grup ja fa ben bé una dècada que es coneixen i són amics, el projecte va començar a prendre forma a mitjans de l’any passat: «El juny de 2023 vam llançar Ranci del 1000 i es pot dir que amb aquest primer EP hem culminat un procés». Aiguabella afegeix que es prenen aquesta aventura «amb moltes ganes» i «el temps dirà».

Sobre les influències que han inspirat aquest primer EP, publicat pel segell Satélite K i que ha comptat amb la col·laboració de productors com Lluís Huguet (Hugsound), Sergi Bagó, i Jordi Bosch (Cardamomo Studios)- afirmen que tant prenen com a referent l’essència «despreocupada i positiva» que es pot trobar a lacosta de Califòrnia com la cada dia més musculada escena musical catalana. «Per qüestions laborals i d’estudis vivim entre Barcelona i l’Empordà, i això fa que bevem de dos estils de vida i de dues escenes diferents. Tot i això, ens agrada reivindicar la nostra essència empordanesa» manifesta Plaja.

Poder actuar en el marc del festival Strenes, al costat d’un grup ja consolidat i que és tot un referent per a ells, com Figa Flawas -en un concert que ja ha exhaurit entrades fa setmanes- és, per Plaja, «una oportunitat única» de donar-se a conèixer perquè és un grup «amb qui compartim escena». Aiguabella afegeix que els fa «molta il·lusió» poder presentar el seu projecte a la ciutat de Girona, després de fer-ho a principis de març a la sala Heliogàbal de Barcelona.

Preguntats per amb quin grup o artista els agradaria firmar una col·laboració, Plaja confessa que el seu somni seria treballar algun dia amb Antònia Font. Per la seva banda, Aiguabella explica que li agradaria molt que Classe B pogués fer una col·laboració amb Triquell.