Oques Grasses publiquen ‘Com està el pati’, el primer i únic avançament del sisè disc

Després de tres anys sense música nova, Oques Grasses han publicat aquest dijous ‘Com està el pati’ (Halley Records), el primer i únic avançament del seu sisè treball, que sortirà aquesta primavera. ‘Com està el pati’, que arriba acompanyat per un videoclip, és un tema de rap que, com ha explicat el segell, ha estat gravat amb un globus, una bateria, una línia de baix feta amb guitarlele distorsionat, una guitarra i una veu, distorsionada en alguns moments per un magnetòfon. “Jo vull viure del meu somni. Lleva’t que has de fer pasta. Treballar del que m’agrada. Lleva’t que has de fer pasta”, canta Josep Montero a la nova cançó.

‘Com està el pati’ es presenta com “un primer divertimento” amb un videoclip fet per Pere Sala i produït per la barcelonina Play Your Brand. El clip juga amb les expectatives del públic sobre el nou disc. Confronta la idea que Oques Grasses és un grup d’èxit presentant-lo amb estètica ‘mainstream’ amb la idea del que realment és la banda, ha assenyalat el segell. Al videoclip, de vídeo ‘mainstream’ passa a ser un curtmetratge 100% Oques Grasses.

El nou àlbum del grup sortirà aquesta primavera i com ha destacat Halley Records “amaga una col·lecció de produccions marca de la casa, que requereixen una escolta pausada, gairebé de sibarita”.

Gira

Oques Grasses presentaran en directe les noves cançons en una gira que comença amb els concerts del Cruïlla DO Terra Alta el 20 d’abril; l’Strenes de Girona, el 27 del mateix mes i al País Valencià el 25 de maig. Actuaran després l’1 de juny al Sensenom Festival de Palma de Mallorca; el 14 de juny, al Cabró Rock de Vic; el 22 de juny, al Calafell Beach Festival de Calafell; el 6 de juliol, al Canet Rock de Canet de Mar; el 12 de juliol, al Pirata Beach Festival i el 13 de juliol, al Festival Cruïlla de Barcelona. La gira seguirà el 27 de juliol a l’Empordà Music Festival de La Bisbal d’Empordà i 4 d’agost, al Festival Sons del Món de Roses. La banda actuarà el 4 d’octubre a Madrid.

Els osonencs es van acomiadar dels escenaris a principis de 2023 amb un concert al Palau Sant Jordi que van veure 18.400 persones, una xifra que va significar el rècord d'assistència al recinte. En la seva trajectòria ha rebut guardons i discos d'or, sobretot des que van publicar el 2019 ‘Fans del Sol’ i posteriorment, el 2021, ‘A tope amb la vida’, que conté cançons com ‘La gent que estimo’, que és disc de platí.