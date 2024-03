Antònia Font, Iván Ferreiro i Guillem Gisbert, atraccions al Macroclima de Camprodon

El Macroclima de Camprodon ha presentat avui la tercera edició del festival, que se celebrarà del 26 al 28 de juliol al parc de la Mare de la Font de la localitat. Als avançaments de Guillem Gisbert, Clara Peya i Ferran Palau es sumen a la programació Antònia Font, Iván Ferreiro i Cala Vento. La voluntat de l'organització és la de «descentralitzar la cultura i portar a Camprodon propostes que mai abans han actuat a la Vall». La presentació del cartell s'ha fet sobre el Pont Nou de Camprodon, en un acte públic que ha comptat amb l'actuació sorpresa de Selva Nua i s'hi ha desplegat una pancarta gegant amb tota la programació.

La nit del 27 de juliol, dissabte, estarà encapçalada per Iván Ferreiro, un dels artistes espanyols amb més èxi, que es troba en plena gira de presentació del seu nou disc «Trinchera pop» i a principis de 2024 va reunir més de 6.000 espectadors al seu concert a Madrid. L'acompanyaran Cala Vento, el duet empordanès que travessa el seu moment de més èxit des que fa un any van presentar «Casa Linda», que els ha portat a omplir sales a Catalunya i arreu d'Espanya. Per obrir la nit, Selva Nua hi presentarà el seu primer disc, que ja els ha portat a actuar als escenaris més prestigiosos del país.

Els encarregats de tancar el festival, el diumenge 28 de juliol, seran els mallorquins Antònia Font. Després del seu sonat retorn omplint recintes com el Palau Sant Jordi, ara plantegen una gira pensada per oferir una major proximitat i connectar amb el públic d'una manera més intima, petita i propera, i faran al Macroclima el primer concert de l'any a comarques gironines.

A més dels concerts, continuarà havent-hi una zona ‘village’, amb concerts i oferta gastronòmica

La programació de dissabte i diumenge s'afegeix a la ja anunciada per al divendres 26 de juliol, que portarà a Camprodon la presentació del nou disc de Guillem Gisbert, fins ara líder de Manel que s'estrena en solitari; Clara Peya, amb una posada en escena impactant per presentar «Corsé», i Ferran Palau, que després de dos anys de silenci torna amb un nou disc que presentarà el maig.

Més enllà dels concerts a l'escenari principal, el festival també mantindrà l'aposta per una zona village. Situat al costat del llac de la Mare de la Font, serà un espai que tindrà una oferta gastronòmica amb productes de km 0 i on es viuran els concerts de OKDW, Ölivias i Reïna, tres artistes emergents que estan en una clara fase de creixement.