La Santa Gresca dona el tret de sortida de l'Ítaca 2024 amb un concert gratuït a l'Escala

La platja de Riells de l'Escala ha estat l'escenari de la Santa Gresca 2024, un concert gratuït organitzat per la productora gironina Link Produccions i l'Ajuntament de l'Escala, que des de fa uns anys marca l'inici del festival Ítaca. "És un acte promocional i inicial, que funciona molt bé perquè sempre ve molta gent", ha dit el director de l'Ítaca, Fran Arnau.

Ni la previsió de pluja, ni el vent que bufava a la localitat empordanesa han aturat el públic, que ha pogut gaudir, en primer lloc, de l'actuació de Triquell. El cantant, sortit del programa de 3Cat Eufòria, ha començat l'espectacle -que per l'artista "és un millora" del que feien fins ara "gràcies a l'experiència"- damunt del cavall de Troia, una figura que enguany estrena el festival i que també es podrà veure a l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit (Baix Empordà).

Cavall de troia del festival Ítaca a la Santa Gresca de l'Escala / ACN

El cavall de Troia

L'escultura dinàmica de gran format i de fusta que s'ha presentat a l'Escala és obra del col·lectiu La Llata, format pels artistes empordanesos Martí Batlle, Esteve Subirah i Joan Vinyes. "Igual que la icònica figura que va servir a Ulisses per introduir-se d'amagat a Troia, la versió empordanesa del cavall de Troia està concebuda com un espai escènic on hi passaran coses, una icona que transportarà cultura i festa i que s'ha construït sobre rodes perquè sigui mòbil, amb la intenció de dinamitzar esdeveniments", expliquen des de l'organització.

A l'inici del concert, aquest escenari mòbil ha traslladat Triquell entre el públic fins a l'escenari principal, des d'on ha repassat el seu disc debut 'Entre fluids' i l'EP que acaba de publicar 'Fomo'. El barceloní ha ofert un concert de pop, rock i música urbana que ha començat amb temes com 'Road Trip', 'Climax' o 'Aliviat' i ha acabat amb 'Fums!', 'CBD' i la popular 'Jugular'.

Triquell va iniciar el concert sobre el cavall de troia / ACN

El cartell de la Santa Gresca l'han completat Les Que Faltaband, una banda de versions formada per vuit noies que combina ritmes llatins, pop-rock dels vuitanta i hits actuals; i Ryna DJ, amb una sessió de música electrònica.

Un Ítaca en femení

La programació d'aquesta 12a edició del festival Ítaca s'allargarà fins al 7 de juliol amb un total de divuit actuacions a sis municipis d'arreu de l'Empordà (l'Escala, Gualta, Corçà, la Pera, l'Estartit i Calella de Palafrugell). A més de Triquell, Les Que Faltaband i Ryna DJ -per partida doble-, l'Ítaca, Cultura i Acció oferirà acutacions d'Arde Bogotá, Sílvia Pérez Cruz, The Tyets, Julieta, Mushka, Cala Vento, Marlena, Maria Jaume, Clara Peya, Jim, La Ludwig Band, Classe B, DJ Trapella i una nova experiència d'art lumínic i tecoològic de Flock Drone Art.

Enguany, el festival presenta el cartell més femení de la seva història, amb gairebé dos terços de les propostes programades capitanejades per dones. "Des de fa temps intentem programar amb qualitat i també que es pugui tenir talent femení dalt de l'escenari de l'Ítaca", diu el director, que està convençut que "s'ha aconseguit especialment aquest any". Arnau també ha admès que no entén qui afirma que no troba prou propostes musicals en femení: "Nosaltres n'hem programat més de la meitat i no ha estat difícil".