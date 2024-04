El Brava Arts Weekend acull més de 2.000 persones en la seva primera edició

La fàbrica de creació Brava! de la Bisbal d’Empordà ha acollit el darrer cap de setmana la primera edició del Brava Arts Weekend (BAW!), un esdeveniment cultural que ha tingut com a objectiu el d’explorar i mostrar al públic nous formats artístics.

La jornada, que va coincidir amb un final de Setmana Santa plujós, va ser multitudinària. I és que el temps no va resultar un problema per a les més de 2.000 persones que es van reunir per a gaudir de més d’una vintena d’artistes i creadors de disciplines diverses i innovadores. La programació del BAW! va voler recollir estrenes, nous formats o parts d’un procés creatiu de manera exclusiva; es va poder veure des de flamenc aeri a concerts amb ultrasons, passant per escultures cinètiques lumíniques i avatars generats amb Inteligència Artificial.

El públic va gaudir de l’actuació d’artistes com Mutek, B1n0, Xavi Lloses, CobosMika o Alzueta Gallery, que se sumen a una nova peça d’Eyesberg Studio que explorava la connexió entre la violència de la naturalesa i la seva regeneració; Toni Ortiz, que va crear una pintura en viu; Jordi Pagès, artista digital o El Griu, que van presentar l’espectacle de dansa Amb 7et.

El cartell també incloïa l’actuació en directe de la banda B1n0, que van mostrar una pinzellada del seu nou projecte Blue Screen, on han creat un nou cantant a través de la tecnologia juntament amb Voctro Labs. Per altra banda, i tocant altres disciplines, el BAW! va comptar, d’entre moltes altres, amb instal·lacions visuals en mans de Xavi Bové Studio i l’obra dels col·lectius australians Amigo & Amigo i Amanda Parer, que van presentar peces inèdites.

Durant el dia d’ahir es van afegir altres activitats familiars, com un vermut musical dejazz amb Leo Rondón Trio, Manuel Alejandro Rangel i Mario Capodicasa i una sessió de ball amb la Dj Missbehaving. Per altra banda, la companyia de dansa CobosMika va presentar una proposta amb una dinàmica lúdica fent ús del sistema Silent Disco que va fer ballar a les famílies.

Nacha Delpiano, directora artística de Brava!, explica com l’esdeveniment pot servir com un aparador perquè nous programadors tinguin en compte aquests nous formats i també proporcionar a l’espectador «una experiència artística total». «En aquesta edició hem tingut el privilegi de comptar amb 9 estrenes mundials i 3 estrenes a l’Estat, és un fet del qual pocs esdeveniments culturals poden presumir i això vol dir que hi ha la necessitat d’espais per ensenyar la innovació en l’art, tant pels artistes consagrats com pel talent emergent», conclou.