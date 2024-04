Ptazeta i Azucarillo Kings, a l’Abanicos Weekend de Lloret

La cantant Ptazeta i els Azucarillo Kings, que tornen als escenaris després de 25 anys, són els caps de cartell de la tercera edició de l’Abanico’s Weekend de la Pride Costa Brava, que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny. Fórmula Abierta, Juacko, Choriza May, Alex Guirado, DJ Tarada, Verbena’m, Jèssica Pulla i les artistes locals Joanne i Diana completen el cartell. Amb un programa més complet, que s’estén tot el mes de maig i que té com objectiu celebrar els drets de les persones del col.lectiu LGTBIQ+, l’Abanicos Weekend d’enguany incorpora com a novetat una festa de la diversitat familiar amb Els Atrapasomnis i una Gala Drag amb el nom de MissTravesti Costa Brava.

"Lloret de Mar és, des de la dècada de 1960, un dels destins turístics pioners en oci LGTBIQ+. Volem continuar aquesta tendència de ciutat oberta, plural i respectuosa amb el col·lectiu. És per aquesta raó que continuem apostant per la Pride Costa Brava amb l’objectiu de convertir-la en un referent", ha declarat Adrià Lamelas, alcalde de Lloret de Mar.

El divendres 31 de maig serà la primera nit de concerts. Les actuacions es faran a l’escenari Areny (carrer de l’Areny, 18), a partir de les 21h. Una de les bandes de la primera nit seran els Azucarillo Kings, que tornen als escenaris després de 25 anys, amb una actuació amb versions i fusió de rumba catalana i música disco. També actuarà Alex Guirado, amb peces d’estil electropop, flamenc pop i coplaqueer. L’artista barreja folklore i temes moderns, que van de Maria de la O i Rocío Jurado a Fangoria o KU Minerva, entre altres. Al mateix escenari, actuarà l’artista local Diana, que oferirà el seu tradicional Bingo Show. La festa conclourà amb el grup de versions Verbena’m, a la Discoteca Gotham.

L’endemà, dissabte 1 de juny, la festa es traslladarà a la plaça Germinal Ros, al davant del Teatre, a partir de les 22h. La nit estarà amenitzada per l’artista drag local Joanne, una mestra de cerimònies de la Pride Costa Brava. A l’escenari Teatre actuarà el grup de música pop Fórmula Abierta, amb exconcursants d’Operación Triunfo com Geno Machado, Verónica Romero i Enrique Anaut, que celebren els seus 20 anys als escenaris. La segona jornada comptarà també amb la dragqueen valenciana Choriza May. Adrián Martín, la persona que hi ha al darrere, és un artista polifacètic amb un directe que combina cançons pròpies amb versions de diferents èpoques. Ptazeta, la cantant de Las Palmas de Gran Canaria defensora de la visibilitat lèsbica, amb lletres queer en les seves obres, encapçala el cartell i les actuacions d’aquesta nit. A més, hi haurà la presència de Juacko DJ, considerat un dels millors productors del moment, amb sessions que barrejaran reggaeton i electrònica.

Les festes post-party es realitzarán a la sala Gotham, amb una festa centrada en la década de 1990 encapçalada per Alex Guirado, i a la Discoteca Hollywood amb una festa Madmoiselle amb l’amfitriona Joanne i contará amb DJ Tarada, activista LGTBIQ+.

El tercer dia de l’Abanico’s Weekend tindrà lloc a l’escenari Velamar, al passeig de Sa Caleta, 12. A les 11h, se celebrará la Festa de la Diversitat Familiar, amb el grup d’animació infantil Els Atrapasomnis. Més tard, a les 20h, serà el torn de la gala drag, Miss Travesti Costa Brava, amb Jèssica Pulla com a conductora. La dragqueen catalana es defineix com “la nova Marta Ferrusola amb les cames de Laura Borràs”.

“Hem volgut incrementar el component intergeneracional de l’Abanicos Weekend i oferir propostes culturals per a totes les edats, d'aquí que ens apropem als joves amb una figura de l’escena musical tan rellevant com Ptazeta, a un públic més adult amb els Azucarillo Kings o Fórmula Abierta, i Els Atrapasomnis, que faran gaudir al públic infantil”, ha declarat Ivan Soriano, President de PLURALS, Associació LGTBIQ+.