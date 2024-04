Gossos: «Tornem amb moltes ganes de passar un bon moment i el temps dirà»

El grup manresà de pop-rock Gossos torna aquest 2024 a trepitjar els escenaris després de més de cinc anys d’aturada. L’Auditori de Girona serà, el pròxim divendres 12, el punt d’arrencada de la gira A reviure en un concert que forma part del festival Strenes. Per parlar d’aquesta tornada als escenaris -molt esperada per uns seguidors que ja han exhaurit entrades per aquest primer concert- el cantant i guitarrista Natxo Tarrés i el bateria Santi Serratosa van ser aquest dimecres a la tarda a La Marfà de Girona per compartir davant d’una cinquantena de seguidors algunes reflexions sobre aquest retorn i sobre la trajectòria del grup, que l'any passat va celebrar tres dècades de vida.

«Hem decidit tornar amb l’objectiu de reviure velles sensacions que fa gairebé sis anys que no vivíem» va començar Tarrés en un acte conduït pel director de la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines, Jordi Planagumà. Pel guitarrista, vocalista i compositor de Gossos, «tornar a engegar màquines ha estat una feinada». «Vam prendre la decisió de tornar als escenaris pels volts del Nadal de 2022, però vam voler donar-nos temps» va reflexionar Tarrés, qui va fundar el grup el 1993 al costat de Juanjo Muñoz i Roger i Oriol Farré.

Malgrat que Gossos tornen aquest 2024 a trepitjar els escenaris, el cantant i guitarrista va deixar clar que, almenys de moment, no es plantegen la possibilitat de treure material nou. «Ens prenem aquesta nova etapa amb molta il·lusió i ganes, però no ens veiem capaços de generar material nou» va postil·lar, confessant a la vegada que reunir-se de nou ha suposat un repte perquè cadascú té la seva vida laboral i familiar. «Tornem amb moltes ganes de passar un bon moment i el temps dirà» va reblar al voltant d’una gira en què repassaran els grans èxits.

Per la seva banda, Serratosa va explicar que aquest retorn «es va coure a poc a poc i d’una manera molt il·lusionant». «Ho hem fet bé» va afegir el bateria, que es va incorporar al grup l’any 2002, coincidint amb la gestació de El jardí del temps (2003), setè àlbum de Gossos i primer a comptar amb bateria i guitarres elèctriques.

De «Rera teu» a «Corren»

Preguntats pels inicis del projecte, Natxo Tarrés va assegurar que amb els primers tres o quatre treballs va ser tot «com una pel·lícula de Disney amb final feliç», atès que eren «quatre peluts amb guitarra i baix acústic» i que, tot i no comptar amb bateria, la gent als seus concerts «no parava de botar». Per recordar aquells primers anys Planagumà va posar de fons Rera teu, pertanyent al seu primer disc i per Tarrés, un dels temes més icònics d’aquella època.

El cantant i vocalista també va recordar que l’any 2000 van publicar De viaje, un disc cantat en castellà que van presentar arreu d’Espanya, malgrat que l’aventura no va acabar de funcionar «ni allà ni aquí, on molta gent no ho va acabar d’entendre i en certa manera, vam haver de començar de nou».

No obstant això, Tarrés va recordar a tall d'anècdota que en alguns concerts d'aquella gira, a Badajoz o Salamanca, combinaven un repertori amb temes del nou disc però també d'altres treballs i «molta gent ens venia a felicitar pels temes en català».

Tanmateix, tant Serratosa com Tarrés van coincidir a afirmar que Oxigen (2007), i especialment l’èxit de Corren, cantat amb Dani Macaco, va suposar un punt d’inflexió que els va permetre «tornar al punt on volíem estar».

La conversa musical celebrada ahir estava organitzada pel festival Strenes amb la col·laboració de les Cases de la Música i La Marfà - Centre de creació musical.

Subscriu-te per seguir llegint