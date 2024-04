Els nous espectacles de Jan Lauwers i d’Isbelle Huppert amb Romeo Castellucci, amb el segell de Temporada Alta

El festival Temporada Alta produirà el primer espectacle català de Jan Lawers (Needcompany), Un sublime error, i la col·laboració entre Isabelle Huppert i Romeo Castellucci, Bérénice, a més dels nous projectes de La Veronal, Oriol Pla, Lucia del Greco i Les Impuxibles. A l’espera de fer pública la programació completa a finals d’agost, el certamen gironí ja ha avançat que inclourà setze noves produccions i coproduccions, sis dels quals seran espectacles internacionals. Del total de títols amb el segell del festival, vuit seran estrenes absolutes i quatre, a l’Estat espanyol.

Seguint amb la línia d’unir artistes i equips catalans amb grans creadors de fora, com ha fet abans amb Krystian Lupa o Oskaras Koršunovas, Temporada Alta treballarà ara amb una altra llegenda de l’escena europea, Jan Lawers i la Needcompany. El director belga, que ja va presentar al festival Isabella’s room (2018) i Molly Bloom (2020), escriurà i dirigirà Un sublime error, una peça en castellà que protagonitzarà Gonzalo Cunill, s’estrenarà a la sala La Planeta de Girona i després es veurà a Barcelona.

Girona també acollirà l’estrena a l’Estat de Bérénice, l’espectacle protagonitzat per l’actriu francesa Isabelle Huppert que, per primera vegada, es posa a les ordres del prestigiós director Romeo Castellucci en una adaptació molt lliure del clàssic de Racine. Vint anys després de la seva única participació al festival, l’intèrpret gal·la hi tornarà amb una coproducció europea «molt Castellucci», amb «imatges, sons i paraules distorsionades, res a veure amb l’original», explica el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer.

L’estrena estatal de Totentanz – Morgen ist die Frage, el nou espectacle de La Veronal, també tindrà lloc a Girona. Es tracta d’una peça dirigida per Marcos Morau que s’inspira en el concepte històric i cultural de la dansa de la mort i que es representarà en un espai no convencional, encara per determinar; mentre que Paisatges compartits (Shared landscapes), es veurà a l’aire lliure a Celrà. En aquest cas, és un gran projecte europeu que durarà set hores, serà per a unes 300 persones per jornada i hi participaran artistes com Stefan Kaegi, El Conde de Torrefiel o Emilie Rousset.

Una imatge promocional de "Shared landscapes". / Camille Blake

Amb tot, el gruix de la producció de Temporada Alta, onze dels títols, comptarà amb productores, companyies i equipaments catalans, per "impulsar la creació escènica a Catalunya".

El festival s’encarregarà de la producció executiva de Gola, el nou espectacle d’Oriol Pla després de l’èxit de Travy. Pla protagonitza i coescriu amb Pau Matas, el seu col·laborador habitual, aquesta coproducció del Teatre Nacional de Catalunya i Temporada Alta que barrejarà diferents llenguatges escènics, com el clown, la veu, el text o el circ.

A més, Lucia del Greco debutarà al festival adaptant i dirigint Pura passió, una estrena absoluta protagonitzada únicament per Cristina Plazas donant veu a la novel·la de la premi Nobel francesa Annie Ernaux sobre la passió devastadora d’una dona per un home casat.

L’apartat de produccions del festival també inclou el nou projecte de Jordi Casanovas, Allà lluny hi ha una caseta, una història de terror construïda a partir de les narracions orals més enigmàtiques de les comarques gironines amb Meri Yanes i Mercè Pons. La veuran una seixantena d’espectadors per funció i es representarà fora d’un teatre.

Cabosanroque presentarà el seu nou espectacle de creació, El castor que plorava, lligat a El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca; Aina Tur, el projecte guanyador del XVII Premi Quim Masó (Sis hectàrees d’oliveres) i el gironí Llàtzer Garcia adaptarà en forma de monòleg Bartleby de Herman Melville, amb Albert Prat com a protagonista.

Temporada Alta també estarà al darrere de la primera col·laboració de Les impuxibles amb Pablo Messíez (Caramel) i els nous muntatges de José y sus Hermanas (Morir lo hace todo el mundo) i Cascai Teatre (L’orquestra impossible), amb una desena de músics en escena.

A més, organitza, juntament amb el Museu del Cinema, una projecció de la pel·lícula La Passion de Jeanne d’Arc (1928), de Carl Theodor Dreyer a la catedral de Girona, amb música en directe interpretada per l’organista Juan de la Rubia i la catorzena edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana.

També coproduirà un espectacle per a públic familiar: Dues ales, de Farrés Brothers & Cia.

Actualment, un total de 45 antigues produccions i coproduccions del festival, estrenades entre 2017 i 2023, continuen en gira per Europa, l’Estat espanyol i Catalunya