«Tatuar-se les meves lletres és dels millors regals que em poden fer»

(Riallada) Li asseguro que no tinc res a veure amb aquest home, de veritat. L’altre dia el meu pare em deia que haurem d’amagar com ens diem (riu).

No em digui que no té comptes corrents a algun lloc estrany.

Els comptes que tinc ja estan mig gastats, que tinc un nen de dos anys que empassa més que un tub d’escapament nou.

Observo que sol dedicar cançons a l’amistat. Tan important és?

Li dono molt valor a l’amistat, perquè sovint la família és la que ens hem buscat al carrer i no la que ens ha tocat. Tinc la sort que tots els de la meva banda són amics meus des de fa molt. Ara que les coses ens van bé, és un gran plaer poder comptar-hi i pagar-los un bon sou. Em fa molt feliç. Són amics dels que, quan no n’hi ha, també hi són, aquests són els importants.

Si són amics no cal que els pagui res.

(Riu) Després de catorze hores de furgoneta, vol que els digui que no els pago?

He llegit que hi ha gent que es tatua frases de les seves cançons, Raule.

Més de 2.500 persones tatuades, tio.

Ja hi ha més de 2.500 persones tatuades amb lletres de les meves cançons, les tenim en un compte d'Instagram

Ho diu de debò?

Tot va començar perquè en veure que la gent s’estava tatuant frases dels meus tems, vaig dir que faria un concert per a tothom que en portés. El tatuatge seria l’entrada. Em pensava que serien una cinquantena, i quan ja n’hi havia més de 400 vaig pensar que era massa. Ara els posem tots en un compte d’Instagram, ja n’hi ha més de 2.500, se’ns n’ha anat de les mans.

Però el veig content.

És molt maco, que algú es senti tan identificat amb una lletra meva que se la tatuï. És dels millors regals que em poden fer.

Vostè du tatuatges?

En porto uns quants, m’agrada la tinta.

Jo em tatuaria «medio majareta me tienen tus tetas» de Cruje la cama.

Un bon tatuatge, sí (riallada).

En una casa, mentre hi hagi amor, papes i ous, o sigui, el mínim per menjar, ja n’hi ha prou

Aviat no ho podrà cantar, l’acusaran de masclista.

Què va, li estic dient a ella que és el millor que m’ha passat a la vida. Li dic que em tornen boig les seves tetes, el seu cor, la seva manera de ser... tot. És com si a mi em diuen que tinc maques les mans.

Parlant de mans: és esquerrà, com diu el títol del nou disc?

Sóc ambidextre...i d’esquerres. Toco la guitarra al revés de tothom, com un esquerrà. En canvi, tota la resta ho faig amb la mà dreta. Això sí: quan jugava a futbol era esquerrà.

Amb què es menja l’amor?

Amb patata i ou. El tema Love con papa y huevo, vol dir que en una casa, mentre hi hagi amor, papes i ous, o sigui, el mínim per menjar, ja n’hi ha prou. És igual si no tens un bon cotxe o una bona casa.

Si t’hi repenges, arriba un nano més jove i amb més gana, t’avança pel carril del costat i s’ha acabat

És un Perpetuo aprendiz?

Jo pensava que en arribar a una edat ja hauria après prou, però m’he adonat que si t’hi repenges, arriba un nano més jove i amb més gana, t’avança pel carril del costat i s’ha acabat. No et pots agafar gaires vacances mentals.

Quina mandra, no descansar mai.

Al revés, això m’incentiva. M’obligo que les muses vinguin quan jo vull. Quasi cada nit, quan el meu fill dorm, m’obligo a escriure.

Té por de quedar sense idees?

Cada dia. Sempre hi ha aquest dimoni darrere, com si el veiés pel retrovisor dient-me «vés amb compte, no t’acostumis al que és bo, que t’estic vigilant».

Parla tant del fill que es diria que ara té a la vida una cosa més important que la música.

Per descomptat. La sort que tinc és que al meu fill li encanta la música, perquè quan tenia 2-3 mesos estava sol amb ell a casa i havia de compondre aquest disc. Tenia por de no poder-ho fer. A final va ser al revés: és molt fàcil compondre cançons d’amor tenint al davant una persona que estimes tant.

Em van trencar el cor força vegades. I és una sort, això permet escriure bones cançons. En lloc d’enviar missatges o cartes a l’altra persona, agafes la guitarra i ho deixes anar tot

Què més l’inspira?

Coses que m’expliquen. A vegades algú em pregunta si el que diuen les meves lletres m’ha passat a mi. Si m’hagués passat a mi tot això, ja estaria mort (riu).

Té Corazón de cemento perquè té por que li trenquin?

Me’l van trencar força vegades. I és una sort, això permet escriure bones cançons. En lloc d’enviar missatges o cartes a l’altra persona, agafes la guitarra i ho deixes anar tot. Ara ja fa onze anys que estic amb la meva dona.

