«Sexe i poder van força de bracet, són dues eines poderoses»

Il·lustradora i pintora a més d’escriptora, Marta R. Gustems s’endinsa en la literatura eròtica amb «Lluenta» (Ela Geminada), un recull de relats amb el desig com a fil conductor. El va presentar ahir a Girona i dissabte vinent (12h) ho farà a la biblioteca Fages de Climent de Figueres

A una escriptora eròtica se la mira diferent que a un escriptor eròtic?

M’agradaria pensar que se’ls mira igual, però penso que no. Com que fins ara no havia escrit eròtic, serà una descoberta.

Quina valoració diferent pensa que se’n fa?

A les dones ja se’ns mira diferent pel fet de ser dones. Si, per postres, parles sobre una temàtica amb tant de pes en la societat com la sexual, que històricament ha marcat moltíssim les dones, crec que encara se’t mirarà més diferent.

He notat certa influència del cinema en algunes històries. Ensenya res sobre sexe, el cinema?

No, encara costa una mica. Justament el sexe està una mica mal vist, en el cinema. Hi ha ben pocs directors que sàpiguen portar la sexualitat al cinema.

Hi ha ben pocs directors que sàpiguen portar la sexualitat al cinema

Ensenyen més les sales de cinema, sobre sexe?

(Riallada) Això depèn de cadascú, de si es vol concentrar en la pel·lícula o no.

Vostè hi ha après alguna cosa?

Sóc una gran cinèfila, així que em concentro bastant en la pel·lícula (riu). Hi he après sobre cinema.

Les aplicacions que faciliten el sexe, beneficien o perjudiquen?

Penso que és bo, que ajudin a trobar-se. Potser hi ha gent que d’altra manera li seria més difícil relacionar-se, d’aquesta forma és un primer pas més anònim i els és més fàcil.

No ens estan fent oblidar la manera tradicional de relacionar-se?

(Pensa) El món canvia, no ho trobo malament. Algunes coses milloraran i altres empitjoraran, però no estic en contra d’evolucionar i canviar, de transformar-nos. Simplement, hem d’intentar agafar el punt positiu que aporta el canvi.

Les aplicacions de contactes ajuden a trobar-se. Potser hi ha gent que d’altra manera li seria més difícil relacionar-se

I la nova moral i les noves lleis, dificultaran el joc home-dona? Quasi fa por dir-li a algú que t’agrada.

Tot el que sigui respecte cap a l’altra persona, són guanys. L’important és saber què estàs dient, a qui ho estàs dient i en quin moment o situació ho estàs dient. Però no per cap llei, sinó per respecte.

Quant fa que ha tingut un somni eròtic?

Ha, ha, quina pregunta. Fa poc, perquè somio moltíssim, i somnis de tota mena. Bàsicament són somnis inquietants, però l’erotisme sempre hi és. Encara que sigui inquietant.

Per culpa del conte «Lluenta» em farà por banyar-me al mar.

Passa en un pantà!

L’important és saber què estàs dient, a qui ho estàs dient i en quin moment o situació ho estàs dient. Però no per cap llei, sinó per respecte

Però jo em banyo al mar i em farà por que un ésser estrany em penetri, com a la protagonista.

No pateixi, potser aquells éssers als homes els fan alguna altra cosa. La protagonista del relat s’ho passa molt bé. No esperava que algú em digués que aquest relat li fa por. És una visió masculina prou interessant, potser el que ens agrada a les dones no agrada tat als homes.

El sexe condueix al poder, o el poder condueix al sexe?

Poder i sexe van força de bracet, la veritat. Són dues eines poderoses. Tenir poder, ja sigui econòmic o d’altra mena, és l’ambició de molta gent. I el sexe també és poder, en certa manera.

L’orgasme, present en bastants dels seus contes...

Afortunadament!

Si es pot tenir un orgasme, benvingut sigui, i com que és ficció, intento que s’hi arribi

Això mateix. Però la pregunta era: ha de ser la fita?

No és la fita en absolut. En el llibre n’hi ha forces, efectivament. Si es pot tenir, benvingut sigui, i com que és ficció, intento que s’hi arribi (riu). Però no té per què ser el millor moment, el de l’orgasme. Potser els preliminars són més interessants. I potser el moment de l’orgasme és negatiu. Parlo dels relats, és clar (riu).

En el darrer moment del darrer relat, acaba donant al sexe una funció reproductiva: és vostè una fervent catòlica?

(Riallada) Sóc atea! És que aquest relat acabava abans, amb abusos, i era una manera força desagradable d’acabar el llibre. Així acaba d’una manera més positiva.

Subscriu-te per seguir llegint