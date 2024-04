Cesc Cornet s’acosta al públic jove amb un «thriller» ambientat en un institut

Després de publicar el 2022 #FinsAquí, una novel·la negra centrada en la salut mental dels joves, i l’any passat, Vides en cercle, una història criminal amb la pressió urbanística a la Costa Brava com a teló de fons, el mestre i escriptor Cesc Cornet (Anglès, 1979) s’estrena ara en l’àmbit de la literatura juvenil amb On és la Marta?, un thriller ple de secrets i xantatges a través de les xarxes socials ambientat en un institut que presenta aquest vespre (19.00) a la llibreria 22 de Girona.

Publicada per Fanbooks, el segell per al públic jove d’Edicions 62, la novel·la arrenca amb la desaparició de la Marta i els missatges amenaçadors que comencen a rebre els seus amics de l’institut: si no expliquen el seu secret més vergonyós, la Marta ho pagarà car. El misteri sembla que estigui connectat amb la mort de la Júlia, que es va ofegar accidentalment un any abans, i els lectors hauran de descobrir qui és l’autor del xantatge, el motiu del segrest i què va passar realment amb la Júlia.

Cesc Cornet no abandona el gènere negre -«sempre escric thrillers, és el que m’agrada llegir», assegura-, però en aquest cas ha volgut «llançar-se a la piscina» amb el repte d’acostar-se a un públic nou». «La meva primera novel·la era una història criminal tirant a blanca, a la segona em vaig deixar anar amb un cas amb més sang i fetge i ara volia provar coses noves. A més, sempre es diu que els joves no llegeixen i, en canvi, la literatura juvenil és una de les més venudes. Jo vull arribar a aquest públic perquè tinc coses per explicar-los», afirma Cornet, que es dedica a la docència.

L’autor emmarca On és la Marta? en la literatura young adult, un gènere que abraça el públic adolescent, però també lectors de més de vint anys. I és que, assegura, ha posat «tots els seus recursos d’escriptor» en una història en què és juvenil per l’ambientació, un institut, i els temes que tracta, com l’ús de les xarxes socials, la sexualitat, l’homofòbia o el racisme.

«Abans de començar a escriure vaig demanar a molts joves que m’assessoressin sobre els seus problemes reals, gustos i preocupacions. Volia que tot fos molt real», explica l’autor, que en les seves obres aborda temes d’actualitat a través de misteris que inclouen girs de guió, finals que enganxen i capítols breus per donar agilitat a la lectura.

Si la seva darrera novel·la s’ambientava entre Monells i Begur, ara tot transcorre en un centre de secundària de Barcelona, ciutat on l’escriptor va viure vint anys abans de tornar a la Selva, canviant el seu Anglès natal per la Cellera de Ter.

Cesc Cornet ha publicat tres llibres en tres anys i ja té el quart en camí, que si tot va bé sortirà l’any vinent. Tornarà a ser una novel·la negra per a adults, escrita amb la regularitat de qui veu la literatura com una feina diària: «m’ho passo molt bé escrivint, però si vols publicar has de ser constant. Jo ara tinc dues feines: la de mestre i la d’escriptor, i això vol dir dedicar-hi hores cada dia i esgarrapar temps d’on es pot».

