Exposen les millors imatges dels premis Carles Rahola

L’exposició anual amb les millors imatges presentades als oremis Carles Rahola de Comunicació Local ja es pot visitar a la seu de Girona del Col·legi de Periodistes. La vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, Maria Àngels Planas, i el president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Jordi Grau, han inaugurat avui l’exposició RaholaFoto2023, una selecció dels trenta-tres treballs fotogràfics que es van presentar a la 15a edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La mostra, que es podrà veure fins al 10 de maig, consta de disset fotografies, i també se n’ha editat un catàleg.

Curiosament, la majoria de les fotografies que formen l’exposició tenen la persona com a protagonista: només tres no en mostren cap. Ja sigui en solitari o en grup, en primer pla o en la distància, ensenyant la cara o amagant-la, les persones que apareixen a les imatges donen informació precisa de l’escenari on se situen. La fotografia guanyadora, de Dolors Gibert Viñolas, i les tres finalistes (de David Aparicio Fita, Jordi Ribot i Puntí i Toni Vilches) tampoc no s’escapen d’aquesta premissa.

Jordi Grau ha explicat que la qualitat de les fotografies presentades (i, especialment, de les finalistes) va plantejar un problema al jurat a l’hora d’escollir la guanyadora. Ha celebrat que, per primera vegada, una dona hagi obtingut aquest guardó, i ha manifestat que espera que cada vegada més fotògrafs –«tant se val si homes o dones: professionals del fotoperiodisme»- es decideixin a presentar treballs en aquesta categoria dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.

Per la seva banda, la guanyadora, Dolors Gibert, ha volgut posar en valor els mitjans «petits, de poble, de proximitat», que fan una feina de comunicació i d’informació molt important.

RaholaFoto2023 inclou instantànies d’Oriol Clavera, Toni Vilches, Robin Townsend Pi-Sunyer, Aniol Resclosa i Planes, Joan Castro i Folch, Pere Duran, Glòria Sánchez, Dolors Gibert Viñolas, David Aparicio Fita, Jordi Ribot i Puntí i Jordi Borràs Abelló.

L’exposició s’integrarà posteriorment en el programa d’exposicions itinerants de la Diputació de Girona.