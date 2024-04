Sant Jordi de proximitat

Més enllà de les llistes de vendes i dels autors més mediàtics, sigui per mèrits literaris o que depassen el sector editorial, són molts els autors de les comarques gironines que arriben a Sant Jordi amb nou llibre sota el braç. A deu dies per la diada, Diari de Girona en repassa alguns. Autores amb experiència, com Núria Martí Constans, que torna a les llibreries amb l’obra guanyadora del penúltim premi Recvll de Blanes o Helena Carreras, que té al currículum premis com el Gregal i el Casero, i d’altres de debutants, com J.M. Codina o Santi Sirvent; uns amb narrativa i d’altres amb poesia i literatura de no-ficció, però tots amb històries per explicar.

Helena Carreras

La guanyadora del premi Gregal de Novel·la del 2019 amb Pues de garota i del premi Just M. Casero del 2020 amb Dinou vint, Helena Carreras, arriba a la diada amb una història ambientada a la seva ciutat, Girona. Editada per Trípode, Les altres cares narra la història de la Clara, una dona tancada a casa que s’enfronta als fantasmes del passat i del present i parla amb totes les veus que hi ressonen, que des de la que li arriba del mirall fins a la d’una dona atrapada fa segles a les parets velles de casa, potser perquè els punts d’inflexió són, també, talaies.

Núria Martí Constans

També gironina, la professora i escriptora Núria Martí Constans es va endur l’any passat el premi Recvll de narració Joaquim Ruyra amb una cinquantena de relats sobre el crim. El món dels vius, publicat per Pagès Editors, compila aquests contes i microcontes que mostren el costat fosc de la naturalesa humana, posant l’èmfasi en l’humor negre per parlar de la mort, però també de les ganes de viure.

Jordi Bonet-Coll

Edicions Sidillà publica Estimar i altres vicis, la nova obra del bisbalenc Jordi Bonet-Coll, que hi ha destinat tota una dècada. Autor de relats, novella curta, assaig biogràfic creatiu i guions, l’empordanès hi relata la història de l’Enric, un home que pensa que primer s’ha de viure i després, escriure, i la seva relació amb la Maria, una antiga companya de l’institut.

Enric Ramionet

Després de tastar la política municipal i gèneres com la biografia, la poesia i l’assaig, el llagosterenc Enric Ramionet s’aventura en la novel·la amb Crims a Reremur, publicada per Cal·lígraf. Aquesta ficció sobre la memòria històrica a ritme de novel·la negra es situa en tres moments històrics diferents i es localitza en una població que, sense ser Llagostera, se li assembla força.

J.M. Codina

Com Ramionet, J.M. Codina és de Llagostera i debuta en la novel·la. Ho fa amb una versió revisada de l’obra amb què va arribar a la fase semifinal de la 40a edició del premi Just M. Casero, Ocells de neu (Trípode). Arrenca amb un debat sobre l’amor i la possessió entre la Lídia, una hippie de Sabadell, i l’Aura, la filla d’una família progre benestant de Barcelona, en una residència d’estudiants de Lisboa. A l’altre costat de la península, l’Oriol, nascut en un hostal de Beget, comparteix pis amb un excompany d’escola, en Borja; i amb en Pere, hereu d’un agent immobiliari empordanès.

Santi Sirvent

Ningú no et recordarà és el primer llibre de l’enginyer de camins, canals i ports Santi Sirvent. L’autor de la Cerdanya fa el salt a la literatura amb un thriller psicològic ambientat a Catalunya i a França editat per Pagès, pensat per jugar amb el lector i fer-lo dubtar de tot des de la primera pàgina. El protagonista és l’Aldo, que n’ha tingut prou amb uns mesos a l’Alsàcia per erigir-se com un dels enginyers més reputats de la zona. La seva vida professional i personal estan en molt bon moment, fins que la desaparició de la Céline i l’aparició d’un cadàver ho torça tot.

Pilar Riera

Més enllà de la ficció, Pilar Riera acaba de publicar amb l’editorial Oliveras la segona part del Diari d’un soldat de la Guerra Civil. Complint la voluntat d’un soldat republicà garrotxí anònim de divuit anys, que va lliurar al marit de Riera les llibretes que va omplir al front, l’olotina hi relata el seu dia a dia als darrers moments al front, l’empresonament i també l’etapa del servei militar al Marroc.

Guillem Pérez

Debuta amb un poemari premiat el jove empordanès Guillem Pérez (Figueres, 1995), que es va endur el 36è premi de poesia Cadaqués a Rosa Leveroni amb uns versos escollits pel jurat per la seva «originalitat excepcional» i «l’extraordinària força poètica». Mon cor a l’illa d’O està editat per Llibres del Segle.

