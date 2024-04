Israel, sense representació a la Biennal de Venècia fins que s’acordi un alto el foc a Gaza i s’alliberin els ostatges

Israel es quedarà sense representació a la 60a edició de la Biennal de Venècia perquè l’artista escollida per l’estat hebreu per representar el país ha decidit mantenir tancat el pavelló fins que s’acordi un alto el foc a Gaza i s’alliberin tots els ostatges. En un missatge publicat a la seva pàgina web, l’artista Ruth Patir afirma que la voluntat no és “cancel·lar-se a sí mateixa ni l’exposició, sinó adoptar una postura de solidaritat amb les famílies dels ostatges i la gran comunitat d’Israel que demana un canvi”. L’exposició de Patir es titula ‘(M)otherland’, un joc de paraules en anglès entre ‘pàtria’ i ‘la terra dels altres’ i és una instal·lació de vídeo que reflexiona sobre la “feminitat i les càrregues en el cos de la dona”.

L’obra artística uneix arqueologia i tecnologies avançades d’imatges, i combina una narració en primera persona i les experiències compartides de milers de dones arreu del món i al llarg del temps.

"Significat polític"

Segons el comunicat de premsa del dossier de la participació de Patir a la Biennal de Venècia, l’obra vol explorar com les experiències personals queden marcades per “construccions nacionals” i per la seva pròpia crítica.

“Enmig d’un període en què la nació, després d’haver suportat l’atac més brutal de la seva història, està immersa en una de les guerres més sagnants pel lideratge d’un govern de dreta dura, la insistència de Patir en un mode d’expressió íntim també té un significat polític”, afirma el document sobre la participació israeliana a la Biennal.

El pavelló d’Israel s’havia d’inaugurar el dia 20, però per ara estarà tancat, segons ha confirmat l’artista a la seva pàgina web, a l’espera d’un alto al foc acordat entre Israel i Hamàs.