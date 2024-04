Martí Gironell porta el talp Felip als primers Jocs Olímpics de la història

L’escriptor Martí Gironell porta el talp Felip fins als Jocs Olímpics de l’antiga Grècia a Un talp als Jocs Olímpics, un nou àlbum il·lustrat editat per Estrella Polar. L’autor garrotxí i la il·lustradora Coaner Codina han publicat recentment la quarta entrega de la sèrie protagonitzada pel talp Felip i els seus amics Quim i Pep després d’Un talp al meu jardí, Un talp a l’Antic Egipte i Un talp a l’Antiga Roma.

En aquesta ocasió, el protagonista s’emporta els seus amics a Olímpia, la ciutat dels primers Jocs l’any 396 abans de Crist, on coneixen una atleta pionera: Cinisca, la primera dona que va portar cavalls en uns jocs i la primera a aconseguir-hi una victòria.

Al final del llibre en paper s’hi inclou un retallable sorpresa pels lectors.

«Estanislau del nas blau i l'ascensor a la lluna». / Estrella Polar

El primer àlbum il·lustrat de Jair Domínguez

Qui també acaba de publicar àlbum il·lustrat és l’escriptor i periodista empordanès Jair Domínguez, que debuta en el gènere. Ho fa amb la seva germana, Sol Domínguez, com a il·lustradora a Estanislau del nas blau i l’ascensor a la lluna, un conte que demostra que res és impossible.

Editat també per Estrella Polar, narra la història de l'Estanislau, un ratolí normal i corrent que somia a convertir-se en astronauta per poder anar a la lluna i comprovar si està feta de formatge. Però té un problema, i és que li fan por les altures. Llavors se li acut la idea de construir un ascensor per poder arribar-hi, i ho farà amb l’ajuda del seu veí Vicenç, un ratolí molt xafarder. Junts, però, formaran un gran equip i viuran una aventura inoblidable.