Julieta, el Mag Lari i 31 FAM passaran pel dotzè White Summer de Palamós

Vicco, Julieta, el Mag Lari i 31 FAM formaran part del cartell de la dotzena edició del festival White Summer aquest agost. La cita empordanesa va passar l’any passat a mans del Grup Clipper’s, la promotora al darrere del festival de Cap Roig, i va canviar el mas Gelabert de Pals, on s’havien celebrat les deu primeres edicions, per Palamós. Segons les dades facilitades per l’organització, en l’arrencada d’aquesta nova etapa va congregar uns 35.000 assistents, amb una mitjana de 3.000 persones al dia.

Enguany el White Summer repetirà escenari, a tocar de la carretera C-31 i d’un espai de kàrting, combinant les actuacions d’artistes com Carlos Ares, Ladilla Russa o Ven’nus amb expositors de moda, espais de gastronomia, tallers creatius i exhibicions artístiques.

El primer dels concerts confirmats de la programació d’aquesta edició és el de la cantant Vicco, coneguda pel single Nochentera, el 4 d’agost.

Per l’escenari principal del cetamen empordanès hi passarà també la banda de tribut de Roxette Rox7 Experience (5 d’agost); el productor, compositor i intèrpret gallec Carlos Ares o el Mag Lari (7 d’agost) amb l’espectacle Strafalari.

Després de l’èxit que van tenir a la passada edició, el grup Ladilla Russa tornarà al festival palamosí el 8 d’agost, el dia abans que ho faci la cantant Julieta, un dels noms destacats de l’escena pop actual.

El 10 d’agost serà el torn dels britànics The Reytons i l’11 de 31 FAM, que hi presentaran el disc X si ens veiem en una altra vida.

Els tributs tornaran el 12 d’agost amb La Reina del Pop interpretant cançons de La Oreja de Van Gogh. The K’s i la cantautora Carmesí seran a l’escenari principal el 13 i 14 d’agost i el 15 el White Summer tornarà a comptar amb una festa holi amb animacions i DJs.

Pel que fa a l’escenari del village, hi passaran artistes empordanesos com Genna i Classe B, a més d’Arte Final, Ven’nus, Iglú, Morris Madrone o Moissac, entre altres.

Les entrades per als primers dies i artistes confirmats de White Summer ja estan disponibles al web del festival.