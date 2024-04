«TV3 influeix des de la seva inauguració a favor de qui té el poder»

Luis Campo Vidal acaba de publicar El pulgar del diablo, una nova novel·la negra de la seva investigadora Alexia Hurtado, la cinquena de la sèrie, aquesta amb la manipulació de l’electorat com a fons

Sol vostè ensumar en contenidors?.

La novel·la comença així, troben una preciosa caixa de polvorons d’Estepa en un contenidor del L’Eixample de Barcelona. La sorpresa és que no conté dolços, sinó restes humanes, un dit polze seccionat. Després se sap que és una trama que pretén manipular les eleccions autonòmiques de Catalunya.

L’electorat és manipulable?

La decisió de vot sempre és manipulable. Potser no es pot aplicar a tots els votants, però a vegades n’hi ha prou amb convèncer a una minoria per a ser decisius. Set diputats entre 350 poden decidir qui governa un país.

Això em sona.

Ho vam veure en el Brexit, l’eslògan més repetit durant la campanya: «Cada setmana enviem a la UE 350 milions de lliures esterlines que es poden destinar al NHS, la sanitat pública britànica». Aquella mentida va convèncer a gran part dels votants i van abandonar la Unió Europea. Ara se’n penedeixen, però ja és tard.

A Catalunya més d’un milió i mig de persones van creure que la independència estava a tocar, que seríem un nou Estat d’Europa... En què han quedat aquelles afirmacions?

No estarà vostè insinuant amb aquest llibre que a Catalunya s’influeix d’alguna manera en la voluntat del poble...

Si vostè hagués d’influir en aquesta voluntat, de quina manera ho faria?

El futur electoral serà digital. Amb l’arribada dels deepfake resulta molt difícil distingir entre un vídeo, un àudio, o una imatge falsa d’una real. Un de cada cinc usuaris d’internet s’informa de l’actualitat a través de YouTube, Facebook o Instagram. Crear un canal informatiu propi en aquestes xarxes socials i promocionar-lo és senzill, ràpid i eficaç. La intel·ligència artificial influirà en la decisió de vot. No en totes les persones, però sí en les que no estiguin atentes per a no ser estafades.

TV3 és pública i, per tant, no influeix políticament?

Per descomptat que influeix políticament, a favor dels que ostenten el poder executiu. Ho ha fet des del dia de la seva inauguració en 1983. TV3 és de propietat pública i la paguem entre tots els catalans. En 2024 ens costa 330,5 milions d’euros. És el que costarien construir sis dessalinitzadores, i així cada any.

Existeix la veritable democràcia?

«Alguns sostenen que cap democràcia és perfecta, que sempre hi ha marge per a millorar i enfortir els sistemes democràtics». Aquesta resposta no és meva, és de Xat GPT.

Creu que a algun país li interessava el procés per a controlar al govern català?

Sospito que no era Rússia, sinó el grup Wagner el que estava darrere d’aquells representants que van visitar el Palau de la Generalitat per a oferir la seva ajuda econòmica i militar. Evidentment, un país independent situat en una posició geoestratègica com Catalunya seria molt llaminer per a països que no tenen port al Mediterrani. O pels que anhelen un paradís fiscal pròxim. També serviria per a fragmentar la Unió Europea, que s’ha afeblit després de la sortida del Regne Unit.

Què hi ha de ficció i què de realitat en la seva novel·la?.

Tot és ficció. Una sèrie d’esdeveniments que qüestionen l’autenticitat de la democràcia als països europeus, un plat de ficció cuinat amb ingredients reals, actuals, que alerta d’estratègies perilloses.

Amb tot el que explica: val la pena anar a votar?

Jo sempre aniré a votar. El juny de 1976 vaig posar la meva signatura amb vuit companys més, sol·licitant al Govern Civil autorització per a manifestar-nos. Va ser la primera manifestació legal a Espanya després de la dictadura. 10.000 persones a Cornellà de Llobregat. Demanàvem dret de vot als 18 anys. Sempre val la pena votar, és un dret que va costar molt d’aconseguir i no hem de menysprear-lo.

Més val polvoró en mà que cent volant?

Ha, ha, això ho diu un col·laborador a la protagonista de la novel·la, quan aquesta li diu què fa menjant polvorons si no és Nadal: «Qui sap si arribarem a Nadal. Més val polvoró en mà que cent volant».

