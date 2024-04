Russian Red, deu anys després

"M'agrada pensar que amb aquestes cançons la gent s'ha casat, que se les enviaven per Messenger i ara tenen tres fills", va bromejar Russian Red en detectar l'entusiasme del públic del festival Strenes pel seu repertori més antic.

Deu anys després del seu darrer disc amb composicions pròpies, Lourdes Hernández s'ha tornat a calçar el pseudònim per publicar un àlbum íntegrament en castellà: Volverme a enamorar, vuit cançons de lletres sensuals que mantenen els aires de pop indie amb pinzellades folk marca de la casa.

Me gustan los chicos, No entiendo nada, Una fresca, Intelectual sexual, This is un volcán o Yo me lo invento van sonar en el tram inicial del concert, amb Russian Red vestint, oi tant, de vermell, per desgranar un nou disc que, assegura, va néixer versionant Solo en ti d'Enrique Iglesias -que va recuperar per encetar els bisos-, i redescobrint que la passió adolescent pot revifar a la vora dels quaranta. "És important ser obsessiva per viure la vida", va arribar a dir.

Strangers in the night va marcar el punt d'inflexió: canvi de vestuari, ara blanc; canvi d'idioma i canvi de xip, reculant més d'una dècada enrere, quan l'intèrpret era al podi de la música a Espanya i va deixar-ho tot per marxar a Los Angeles.

Every day, every night; Memory is cruel o I hate you but I love you, que va ser ballada per una parella al passadís del Teatre Municipal de Girona, van formar d'aquesta segona meitat en què va repassar els tres àlbums que va publicar entre el 2008 i el 2014 i va fer una pinzellada de Karaoke, del 2017, amb una versió d'I want to break free de Queen.

Amb la conegudíssima Cigarrettes, Russian Red i els seus quatre músics van deixar l'escenari abans dels bisos, que va tancar amb Loving strangers i The sun, the three, d'aquells anys, no fa tants, que no sabíem què era TikTok ni havíem viscut una pandèmia i que el vermell de Rússia era un to de pintallavis i el nom de la reina del pop independent.

