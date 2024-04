Sant Feliu de Guíxols engegarà les obres del futur Museu Thyssen a la tardor i buscarà mecenes per finançar el projecte

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols engegarà les obres del futur Museu Thyssen aquesta tardor i buscarà mecenes que aportin finançament privat al projecte. La primera fase dels treballs inclourà tota la reforma interior del monestir, part del qual acollirà les sales d'exposició. L'alcalde, Carles Motas, subratlla que per a aquest 2024 el consistori ja disposa de 3,6 milions d'euros procedents de les aportacions que han fet Generalitat, Diputació i Estat. Ara, la intenció és aconseguir finançament privat. Per això, el Thyssen fa un pas endavant i incorpora l'exconseller de Cultura Ferran Mascarell com a assessor general, amb l'objectiu de "posar múscul" i enfortir la fundació amb nous patrons.