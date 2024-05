Canes s’inaugura amb un ambient enrarit pel #MeToo i les amenaces de vaga

La 77ª edició del Festival de Canes ja està en marxa i ho ha fet amb el trasbals i l'impacte mediàtic de les acusacions d'abusos i agressions sexuals que s'han conegut aquest dimarts per part de diverses actrius contra el productor Alain Sarde, un dels homes més poderosos de la indústria francesa. Ja feia dies que s'insinuava que hi hauria noves revelacions del #MeToo francès coincidint amb l'inici del certamen i per aprofitar-ne l'altaveu mediàtic.

Sarde, a través dels seus advocats, ha negat les acusacions, per uns fets que haurien passat durant els anys 80 i 90 i que mai van ser denunciats. Aquestes revel·lacions es produeixen l'endemà que un centenar de personalitats del cinema francès, entre les quals actrius com Juliette Binoche i Isabelle Adjani, publiquessin una carta al diari francès Le Monde, denunciant la inacció de les autoritats i del sector davant una situació d'abusos i violència sexual a la indústria que consideren "sistèmica".

Aquest ambient enrarit tindrà previsiblement un nou episodi aquest dimecres, quan es projecti el curtmetratge Moi aussi, en el que l'actriu Judith Gódreche, dona veu i posa rostre al #MeToo francès. A més, el festival ha de fer front a un problema extracinematogràfic important, les amenaces de vaga dels treballadors del certamen, que reclamen millores laborals.

En el terreny estrictament cinematogràfic, després de les dues deslluïdes darreres inauguracions –Coupez! de Michel Hazanavicious i Jeanne Du Barry de Maïwenn-, l'edició d'enguany ha triat una comèdia per alçar el teló del festival. I ho ha fet amb Le deuxième acte, el nou film del prolífic Quentin Dupieux, que ha rodat tres pel·lícules el darrer any però que demostra estar en un moment creatiu dolç. Després de la particularíssima visió de Salvador Dalí que ha fet a Daaaalí, que s'estrenarà aquesta tardor al mercat espanyol, el director francès continua abonat a la comèdia surreal i imprevisible, en aquest cas, trencant els estereotips de la comèdia romàntica.

Le deuxième acte és un film quirúrgic -dura només 1h15min- però farcit de moments brillants i ocurrents. I el guió de Dupieux, en el que es juga constantment amb la barreja entre realitat i ficció, és un caramel pels seus actors -encapçalats per Léa Seydoux, Vincent Lindon i Louis Garrel-, que es presten amb fina ironia a desmitificar l'star system. Ha estat una inauguració divertida i lleugera, amb un film que s'estrena a França aquest mateix dimecres i que a Catalunya és probable que pugui veure's al Festival de Sitges, que sempre ha apostat per les obres de Dupieux.

Cerimònia inaugural

La cerimònia inaugural del festival, celebrada al Grand Auditorium Lumière, ha tingut dues grans protagonistes. D'una banda, la presidenta del jurat, la directora nord-americana Greta Gerwig, que gaudeix d'un gran moment de popularitat després de l'èxit de Barbie. Amb només 40 anys, Gerwig és una de les presidentes més joves que mai ha tingut el festival. L'acompanyen en el jurat les actrius Lily Gladstone i Eva Green, els actors Omar Sy i Pierfrancesco Favino, el director japonès Hirokazu Kore-eda, la directora libanesa Nadine Labaki, la guionista turca Ebry Ceylan, i és clar, el català Juan Antonio Bayona, en la que serà la seva primera experiència en un gran jurat internacional.

L'altra gran protagonista de la cerimònia d'inauguració ha estat l'actriu nord-americana Meryl Streep, que ha rebut emocionada la Palma d'Or Honorífica, la primera de les tres que s'atorgaran en aquesta edició del festival. És sorprenent que una actriu de la seva dilatada trajectòria només hagués estat prèviament una vegada a Canes. Va ser fa 35 anys, quan per la seva interpretació d'una mare australiana a qui li desapareix el fill en ple desert australià a A cry in the dark, va obtenir el premi d'interpretació femenina.

Guanyadora de 3 Oscars, multipremiada arreu del món, Streep, que està a punt de fer 75 anys, tindrà aquest dimecres una multitudinària trobada amb la premsa on farà un repàs de la seva excepcional trajectòria. El festival n'ha destacat l'excel·lència interpretativa però també el seu compromís i lideratge professional en el moment d'atorgar-li el premi honorífic.

Subscriu-te per seguir llegint