Els Cinemes Comedia acolliran el nou museu de la baronessa Thyssen

La baronessa Thyssen, Carmen Cervera, obrirà un nou museu a Barcelona en els antics Cinemes Comedia, on mostrarà part de la seva extensa col·lecció d'art. Fa tres setmanes, la baronessa va presentar a través de la firma d'inversors Stoneweg una oferta als propietaris de l'antic cinema Comedia, les famílies Pla i Planàs, els quals finalment han acceptat la proposta, segons ha avançat el Nacional i ha pogut confirmar El Periódico. El nou centre d'art es dirà Museu Carmen Thyssen-Bornemisza Barcelona i l'acord serà per als pròxims 25 anys.

L'operació posa fi a mesos d'especulacions sobre el futur de l'espai que havien ocupat els Cinemes Comedia durant dècades en una de les artèries més freqüentades de Barcelona, el passeig de Gràcia, que amb els anys havia anat perdent acció cultural mentre la restauració, les botigues de luxe i de 'fast fashion' han anat guanyant terreny. A la Casa Batlló, La Pedrera, el Palau Robert, la Casa del Llibre i el Museu Casa Amatller, els únics pols culturals del passeig que acaba de complir 200 anys, se sumarà ara aquest nou museu. L'espai ocuparà una part del que va ser el Palau Marcet, declarat com Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) el maig de 2000 per acord del ple municipal, i que segons el Pla General Metropolità, està catalogat com a "equipament comunitari" i "no admet ús d'habitatge" en la qualificació.

Darrere del projecte de Carmen Thyssen està la firma catalana Stoneweg, liderada per l'andorrà Jaume Sabaté, que en poc temps ha desplegat a Barcelona diverses inversions en diferents projectes culturals. Stoneweg està darrere del Palau Martorell com a espai dedicat a l'art en el carrer Ample (amb exposicions de Marc Chagall, Joaquín Sorolla i Alfons Mucha) i de la reforma que convertirà l'antiga fàbrica Godó i Trias de l’Hospitalet en un centre d'arts visuals (amb reforma dels olotins RCR Arquitectes, guanyadors del Premi Pritzker).

També està darrere de l'America’s Cup Experience Center, el centre de divulgació de la Copa Amèrica de Vela, que se celebrarà a Barcelona d'agost a octubre. Tot i que probablement el seu projecte més famós, pel molt que es va parlar d'ell en el seu moment, sigui el fallit Museu Hermitage que va tombar una comissió d'experts durant el mandat municipal d'Ada Colau. Sabaté va fundar el seu propi grup inversor el 2015 després de treballar durant una dècada a Suïssa en la banca Rothschild.

Amb aquest centre, Carmen Cervera Thyssen sumarà quatre museus. A més de l'emblemàtic Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, la baronessa compta amb uns altres a Màlaga, Andorra i Sant Feliu de Guíxols, fins ara destinat a exposicions temporals. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, posarà en marxa les obres del futur Museu Thyssen aquesta tardor i buscarà mecenes que aportin finançament privat al projecte.

L'històric cinema Comedia va tancar les portes el passat 14 de gener. L'equipament vivia una situació difícil des de la pandèmia, però les seves dificultats venien des de lluny. Ja el 2017 va evitar l'amenaça de tancament després que la cadena Yelmo assumís l'explotació dels cèntrics cinemes, el futur dels quals estava en l'aire per una greu crisi d'assistència de públic.