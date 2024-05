El Fastt abordarà la transició energètica i el turisme a través de les arts escèniques

El Fastt, el Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà, es mourà entre el compromís, amb espectacles que aborden temes com la transició energètica, la invisibilització de la gent gran o la pressió turística, i la poesia del circ i la dansa amb una programació escènica de primer nivell als micropobles de l'Alt Empordà. Del 29 de juny al 28 de juliol, el certamen itinerant proposa una dotzena d'espectacles, alguns dels quals programats en estrena a les comarques gironines, que duran companyies com Led Silhouette amb Marcos Morau, Pepa Plana o Mos Maiorum, la flamant nominada al Max d'Autoria Revelació, a pobles com Agullana, Garrigàs o Ordis.

El projecte manté la seva aposta per la descentralització de l'exhibició cultural i per acostar la cultura als pobles de menys de mil habitants teixint xarxa amb els veïns amb una programació que s'estén a onze municipis empordanesos, amb Sant Climent Sescebes, Rabós i Pont de Molins com a noves incorporacions. Per fer-ho, s'articula a través de tres grans potes: la programació professional del festival; el projecte Micropobles a Escena, que implica els veïns en la creació d'un espectacle amb l'acompanyament d'una companyia professional i la Comissió de Veïnat, amb una trentena de voluntaris que organitzen activitats tot l'any i que aquest any, per primera vegada, també han tingut veu en la confecció del cartell, explica la directora del certamen, Rebecca Alabert.

Així, de les 350 propostes de companyies de tot l'Estat que ha rebut l'organització, els veïns han participat en la tria de la dotzena final, integrada per nou companyies catalanes, dues de Mallorca i una navarresa.

L'espectacle que donarà el tret de sortida al festival és Iaia de Mambo Project (Vilaür, 5 de juliol), una proposta multidisciplinària que, a partir de testimonis reals, convida a conèixer de prop la vida de les dones grans, tot sovint silenciades. L'endemà, 6 de juliol, Pont de Molins s'estrenarà com a seu del Fastt amb Adeu, Jane! de Binomi, un espectacle basat en una història real que homenatja els pits femenins i reflexiona sobre la pressió estètica a partir del cas d'una dona que en perd un. Tancarà la primera setmana de festival Peix (Vilamacolum, 7 de juliol), de la companyia mallorquina Hotel Iocandi, una proposta de circ i clown sobre l'impacte del turisme premiat a Fira Tàrrega i la Fira de Titelles de Lleida.

Sant Climent Sescebes, nou micropoble del projecte, acollirà el 12 de juliol Veus que no veus, una reivindicació de la figura de la pallassa de la companyia Pepa Plana. You say tomato, un èxit de llarg recorregut de la Sala Trono, arribarà l'endemà, 13 de juliol, a Garrigàs, i Kolektivo Konika portarà el 14 de juliol a Vilanant La punta del meu nas, un espectacle circense amb portés acrobàtics exclusivament femenins.

Una nit de dansa obrirà la tercera setmana. Serà el 19 de juliol a Rabós, amb Picnic on the moon, de Júlia Godino i Alexa Moya, i Los perros, signada per la companyia navarresa Led Silhouette amb la direcció artística de Marcos Morau, coreògraf de La Veronal. El 20, a Siurana, aterra el festival el darrer premi Zirkòlika al millor espectacle de circ de sala, Lady Panda, una combinació de dansa i circ de la mà de Mumusic Circus i Clara Poch amb un pèndol com a protagonista.

La recta final del festival s'obrirà amb Assajar és de covards (Sant Mori, 26 de juliol), de la companyia Casa Real, que després d'onze temporades a Barcelona arriba per primera vegada a Girona. Es tracta d'una proposta singular en què els intèrprets, músics, la direcció i la dramatúrgia es trobaran per primer cop el dia de la funció per crear l'espectacle en dues hores. El 27 el festival rebrà Solar, de la companyia Mos Maiorum, recentment nominada als premis Max per un espectacle que explica, a través de testimonis reals però també amb molta poesia i un paper important de la música i la llum, la història d'un micropoble on es projecta la construcció de 168 hectàrees de plaques fotovoltaiques en sòl agrari, una decisió que canviarà per sempre la vida al municipi. La peça es veurà a Ordis, un poble de menys de 400 habitants, on segur que ressonarà el debat sobre si amb la transició energètica estem reproduint el model de la febre del totxo, expliquen dos dels responsables del muntatge, Ireneu Tranis i Alba Valldaura.

La cloenda serà el 28 a Agullana, amb el circ amb baldufes de Poi, de la companyia mallorquina D'es Tro, i una festa final per a tots els públics.

Espectacle comunitari

El Micropobles a Escena d'enguany girarà al voltant de la veu, el cos i el cant a través del projecte VACA *pràctiques per a l'artista escènicx*, dirigit per Mariona Castillo i Bea Vergés. La quinzena de veïns implicats assajaran de l'1 al 28 de juny, per mostrar el resultat el 29 de juny a la festa inaugural, i en dues sessions més el 6 i el 13 de juliol per diferents pobles del Fastt. La proposta, que es podrà veure abans de la programació professional, és gratuïta per als espectadors.

La venda general d'entrades arrenca dilluns, però des d'aquest divendres i fins diumenge, hi ha una venda preferent per als veïns dels micropobles participants.