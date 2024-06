Recreen una casa del poblat ibèric del Turó Rodó de Lloret de Mar

El poblat ibèric del Turó Rodó de Lloret de Mar compta amb una nova casa completament recreada a partir de la reconstrucció experimental. S'ha fet a partir dels materials i les tècniques que feien servir els ibers en aquell moment, ja que el poblat tan sols conservava la base de l'edificació, que estava feta de pedra. Segons apunten els arqueòlegs, el jaciment es va fundar al segle III aC i va quedar en desús al segle I aC. El 2016 es va reconstruir una de les cases perquè el visitant entengués com era la vida domèstica dels avantpassats i ara s'ha optat per recrear una casa que tenia usos militars. A dins hi ha recreacions d'armes que feien servir els ibers així com també algunes àmfores i menjar de l'època.