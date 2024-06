La fira Manga&Còmic de Calonge programa una desena de concerts i balls de J-pop i K-pop

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha programat una desena de concerts i actuacions de ball de J-pop i K-pop en la fira Manga&Còmic que es farà el cap de setmana del 28 al 30 de juny. Es tracta d'una iniciativa que va néixer vinculada al projecte de la vila de llibres, però que s'ha acabat consolidant com un esdeveniment propi. Al llarg del cap de setmana hi haurà les actuacions de Frak&Do, la Kame Band, Wild Challengers. En els balls de sèries manga hi haurà les demostracions de Stardrop, D'Angels Duo o Nighthawk Crew. Durant la fira, el municipi organitzarà un concurs de cosplay i també comptarà amb una rèplica de l'Ecto1, el cotxe de la pel·lícula 'Caçafantasmes'.

Manga&Còmic és una fira pensada per als fans del manga, l'anime, la ciència-ficció i la fantasia que organitza l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb l'associació Starraco Unlimited. Entre el divendres 28 i el diumenge 30, el castell de Calonge comptarà amb parades de productes d'aquest gènere i els visitants podran comprar còmics, productes de marxandatge i jocs de taula.

El regidor de Promoció Econòmica de Calonge, Arturo Pradas, i el director de la fira Manga&Còmic, Ivan Carrasco, aguantant el cartell de l'edició d'enguany de la fira. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

A més, hi haurà les actuacions de grups i cantants que interpreten algunes de les cançons més conegudes de les sèries i pel·lícules de manga i anime. Al llarg del cap de setmana, pel municipi hi passaran Freak&Do, La Kame band, Wild Challengers, Nía catano, Bunny Kaisui, Vinsmoke Oscar.

També hi haurà una demostració de balls de J-pop i K-pop, una música molt popular a Corea i Japó que beu de l'estil de les sintonies de manga i anime. El consistori ha programat les actuacions de K-Pop Girona, Stardrop, D’Angels Duo, Nighthawk Crew i Kirara Projecte.

Al llarg del cap de setmana, els visitants també podran escoltar les xerrades de Jose Posada, Marta Rodríguez i David García, alguns dels actors de doblatge de les sèries i pel·lícules d'aquest gènere animat, a banda de la presència dels autors de còmics Cels Piñol, Kim, Aitor Prieto, Francis Portal i Juan Samu.

Els organitzadors de la fira han anunciat aquest dimarts que també hi haurà una rèplica del cotxe que va sortir a la pel·lícula 'Caçafantasmes: més enllà', a banda de preparar un concurs de cosplay en què els visitants hauran de disfressar-se, una zona de jocs, exposicions d'artistes i una zona de furgonetes gastronòmiques.