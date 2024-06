Sílvia Pérez Cruz aconsegueix tres guardons als Premis Nacionals de la Música

La cantautora Sílvia Pérez Cruz ha aconseguit tres guardons dels sis als quals optava a la primera edició dels Premis Nacionals de la Música, organitzats per l'Acadèmia de la Música d'Espanya. En concret ha guanyat el premi al Millor Àlbum de Cantautor per 'Toda la vida, un día'; el premi a Millor Disseny d'Àlbum pel mateix treball, i el premi a Millor Cançó en Català, Valencià o Aranès pel tema 'Ell no vol que el món s'acabi'. La cantant Aitana, que optava a cinc distincions, n'ha obtingut finalment dues, el premi a Millor Cançó Urbana per 'Miamor' -ex aequo amb 'Columbia', de Quevedo- i el premi a Millor Cançó de Música Electrònica per 'Los Angeles'. El premi a Millor Enginyeria de Grabació per a Àlbum o Cançó ha estat per a Alizzz.

Entre els representants catalans als guardons també apareixen el premi a Millor Àlbum de Pop Tradicional que s'ha endut 'Desbarajuste Piramidal', d'El Último de la Fila, i el premi a Millor Àlbum BSO, Sèries, Publicitat, que ha recaigut en 'La Mesías', de Raul Refree.

El grup murcià de rock Arde Bogotá s'ha erigit en la formació més premiada de la nit amb sis estatuetes de les nou a les quals optava.

L'Acadèmia de la Música d'Espanya, presidida per Luis Cobos, havia seleccionat 200 finalistes entre les més de 2.600 candidatures presentades. Els 800 membres de la institució han votat des del 25 de març al 15 de abril els premiats.

Els guardons tenen un total de 48 categories, 43 de les quals s'escullen per votació i cinc a proposta dels òrgans del govern de l'Acadèmia.