La «carn vegetal», un mercat alternatiu en constant augment

Els restaurants on la carn d’origen animal brilla per la seva absència ofereixen cartes amb hambugueses de seitan, formatges vegans i postres amb llets vegetals. Ja no són difícils de trobar a la majoria de ciutats europees. Per contra, comencen a proliferar. És una història que es repeteix en els lineals de les grans firmes d’alimentació o els establiments de menjar a punt per emportar.

Un informe de Bloomberg Intelligence ha xifrat el valor dels succedanis de la proteïna animal i estima que passarà dels 26.000 milions d’euros a més de 143.000 milions el 2030. Països com el Regne Unit, Alemanya o els Estats Units són dels emergents en el consum productes vegetals per sobre d’articles de procedència animal. La resistència és una mica més gran en zones amb una dieta amb forta presència de carnis i lactis, com és el cas de França o Itàlia. A Espanya, mentrestant, amb una presència notable de fruites i verdures a taula, el mercat de la proteïna vegetal està valorat en uns 430 milions d’euros, amb un volum de més de 250 milions de quilograms o litres. La demanda està en constant creixement com certifiquen els cada vegada més voluminosos prestatges de supermercats./M.M.C.