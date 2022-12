El 12 d’agost de l’any 2012, a les portes de la Festa Major de la Bisbal, va veure la llum la primera ampolla de la ginebra Nut, creada per quatre amics, Joan Bofill, Xavier Tonietti, David Urgell i Albert Prats, sota l’impuls del primer, un emprenedor desaparegut l’any 2013 que ja portava temps amb ganes de fer la seva pròpia ginebra. Deu anys després, Nut (que també porta a l’etiqueta la denominació Empordà) s’ha consolidat en el mercat, és ben valorada pels experts, i té al seu darrere una empresa en ple creixement, que acaba de completar un procés de reestructuració encaminat a afavorir aquesta evolució i que tancarà aquest any amb una facturació de 320.000 euros, un 45% per sobre de la de l’any anterior, quan havia estat de 223.000 euros. Aquests bons resultats, i els projectes que tenen entre mans, fan que els responsables d’Arbenig 2012, s.l. (que és el nom de l’empresa), parlin amb optimisme del que esperen per al futur més immediat.

Aquella primera ampolla de Nut en realitat no ho va ser, sinó que abans se n’havien fet d’altres en el procés d’assaig i error previ a trobar la combinació d’alcohol i botànics que convencés plenament els promotors: «Joan Bofill feia molt temps que deia que volia fer una ginebra i em va venir a buscar a mi perquè l’ajudés», explica Albert Prats, enginyer industrial dedicat professionalment a la indústria alimentària i energètica, i encara avui encarregat d’elaborar, de manera artesanal, la ginebra Nut.

Xavier Tonietti i David Urgell van completar el grup de quatre persones que en un pis van començar a fer proves amb un alambic petit a la recerca d’aquella ginebra que s’ajustés als seus gustos. Fins que la van trobar: «Vam fer onze proves diferents abans d’aconseguir aquesta combinació d’alcohol i tretze botànics amb la qual elaborem encara ara la ginebra Nut original». L’alcohol és de cereal, procedent de França, de molta qualitat, i ja ha estat sotmès a tres destil·lacions; i els botànics per a la quarta destil·lació que fa Albert Prats són pela de llimona, pela de taronja, cardamom, coriandre, ginebró, nou verda, nou moscada, farigola, romaní, canyella, fulla d’olivera, angèlica i regalèssia. «Són molt mediterranis, molt empordanesos, i procedeixen majoritàriament de productors de proximitat», n’apunta Albert Prats.

Nut s’elabora amb el sistema London Dry Gin i el resultat és una ginebra que forma part del llistat de productes de Girona Excel·lent de la Diputació de Girona i que té una «qualitat extrema», segons Jaume Pujol, comercial de l’empresa i que ara es dedicarà a la gestió de l’àrea social: «Nut és una ginebra molt mediterrània, rodona, amb uns botànics molt ben complementats», assegura (en podeu llegir una nota de tast de l’enòleg Agustí Ensesa, col·laborador de Diari de Girona, a la pàgina 11 d’aquest mateix suplement Dominical).

Va ser Joan Bofill qui va batejar l’empresa elaboradora de Nut amb el nom d’Arbenig 2012, s.l., (l’any de naixement de la companyia i el nom de ginebra al revés, ben simple), mentre que en el nom del producte hi va tenir molt a veure David Urgell, diu Prats: «És un nom curt, un monosíl·lab ràpid de dir i fàcil de recordar, que evoca els finals de paraula en ‘ut’ que fem a l’Empordà, com ara ‘cantut’, i que en anglès, a més del significat de ‘nou’ i de fruita seca en general, quan s’aplica a una persona vol dir ‘foll’. I a l’Empordà tots en som una mica, de folls...».

Quan va arrencar la producció sistemàtica de ginebra Nut, tot i ser artesanal, era evident que no es podia fer en un pis. I Arbenig, s.l. es va traslladar a una nau del viver d’empreses Nexes, a Forallac. «Quim Gudayol hi va tenir un paper destacat», recorda Albert Prats. Allà, l’empresa va anar creixent, incrementant la producció i afegint nous productes, fins que el 2019 es va decidir fer un salt en la seva evolució i traslladar-se a un espai propi que afavorís el creixement en el futur.

El suport financer de l’empresari bisbalenc Joan Sais va permetre fer la inversió necessària per al trasllat a les actuals instal·lacions de l’empresa, però quan ja ho tenien tot a punt per començar-hi la producció va arribar la pandèmia i tot va quedar aturat. «L’1 de març de 2020 ja érem a la nova planta però no la vam poder engegar fins el 24 de març del 2021», rememora Albert Prats

Des de llavors, però, les coses han anat cada vegada millor per a Nut i Arbenig, s.l., en general. Albert Prats disposa de tres alambics (de 25, 60 i 200 litres de capacitat cadascun) per a la producció de ginebra, i se n’ha adquirit un altre encara amb més capacitat que no tenen pressa per posar en funcionament. A més de la ginebra Nut London Dry original n’estan produint tres més: una d’infusionada amb flor d’hibiscus i pela de taronja; una altra amb aportació d’un concentrat de poma; i l’anomenada Basic, més senzilla, que es fa amb el mateix alcohol de cereal que l’original però amb només sis botànics. L’empresa també elabora el seu propi rom, Basic, en unes botes per a garnatxa que adquireix al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops.

Aquesta evolució de la producció de ginebra, que ja es troba plenament consolidada i amb excel·lents perspectives de futur, ha anat acompanyada durant aquest 2022 d’un procés de reestructuració i incorporacions per «professionalitzar el negoci», segons explica el gerent, Joan Prats. S’ha apostat, diu, per «canviar el model comercial i establir un control més exhaustiu de totes les operacions internes», a més de dividir l’activitat «en quatre àrees bàsiques: Producció, vendes, màrqueting i administració». Joan Prats assegura que «gràcies al canvi comercial, les expectatives de negoci per al 2023 encara són més bones».

L’empresa espera superar l’exercici vinent la facturació d’aquest 2022, incorporarà una zona social a les seves instal·lacions, amb la intenció de fer-hi activitats diverses relacionades amb el món de la ginebra, com ara tastos i formacions, però també de llogar-la perquè s’hi puguin fer esdeveniments, i està estudiant «altres potes de negoci». De fet, actualment ja distribueix, a més dels seus propis productes, el mezcal Enmascarado.

A l’hora de fer balanç de l’evolució econòmica de l’empresa en els últims anys, Joan Prats comenta que «el factor Covid no va tenir un impacte tan important per nosaltres ja que partíem d’una base de facturació baixa, i de fet el 2021 vàrem tenir un creixement important». Després d’una estabilització de les vendes entre els anys 2019 i 2020, sí que han evolucionat a l’alça de manera clara aquest últim curs: «Hi ha hagut un creixement del 45% entre el 2022 i 2021, que és del 145% si es compara el 2022 i el 20200».

Pel que fa a la producció, Prats explica que durant aquest 2022 «s’han arribat a produir uns 4.000 litres de ginebra en un sol mes, la qual cosa equival a unes 5.700 ampolles; serien uns 80.000 gintònics». Segons ell, «la producció és força estable al llarg de l’any tot i que és un negoci bastant cíclic i normalment es fa una aturada al setembre per recuperar una mica les energies».

Els projectes de futur d’Arbenig, 2012,s.l. passen per una propera injecció econòmica que permeti acabar de condicionar i ampliar unes instal·lacions en les quals no han parat de fer-hi millores. Per exemple, acaben de posar en servei un sistema que permet reduir a zero el consum d’aigua potable durant el procés d’elaboració de la ginebra, quan s’arribaven a gastar fins a 200 litres per hora. I tenen projectes per al departament d’embotellat, etiquetatge i envasat, per al magatzem, etc., al marge de la creació d’aquesta àrea social polivalent, i de l’anunci de nous productes

A l’espera que tots aquestes projectes siguin una realitat, Nut continua satisfent els consumidors en un mercat en el qual fins fa poc temps no hi ha havia productes gironins i en canvi ara el panorama és ben diferent. A més de la ginebra feta a Forallac hi ha la Noray, que produeix el cocteler Gerard Ruiz amb botànics eminentment empordanesos; la Cap de Creus, de l’empresa de licors artesans Quevall, de Llançà; o la Volcànic, de la Garrotxa, destil·lada amb pedres volcàniques i maceració dels botànics de la Ratafia Russet.