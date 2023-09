Les botes roses de les dones cerveseres

La coneguda actriu Jennifer Anniston protagonitzava el 2002 l’anunci estrella de la marca de cervesa Heineken. A l’espot televisiu, la intèrpret, coneguda principalment per donar vida a Rachel Green de la reeixida sèrie Friends, intentava arribar a unes cerveses que es trobaven a l’última lleixa d’un supermercat. En veure que no podia, un home se li acostava i agafava les dues ampolles, que en veure que eren de cervesa, decidia endur-se tot somrient. No és necessari anar gaire enrere en el temps per trobar publicitat que presenti a l’home com al principal consumidor -i a la vegada mestre productor- de cervesa. Per lluitar en contra d’aquest tòpic, que al llarg de molts anys ha prevalgut com a intocable arreu del món, així com per reivindicar i ajudar les dones que elaboren cervesa, sobretot artesanal, Teri Fahrendorf va fundar el 2008 als Estats Units la Pink Boots Society, una organització sense ànim de lucre que «ajuda, dona suport, educa i inspira les dones que treballen en la indústria cervesera» i posa en relleu una realitat que, a poc a poc, va aconseguint ser més acceptada: les dones elaboren i beuen cervesa.

Des de la seva fundació, The Pink Boots Society no ha deixat d’estendre els seus tentacles arreu del món, arribant a països com Austràlia, França, Bèlgica, Perú o Xile, amb la voluntat de divulgar i promoure el paper de la dona en aquesta indústria. L’any 2014, la gironina Anna Hereu Soms es va decidir a impulsar Pink Boots Society España, que avui compta ja amb una cinquantena de sòcies, entre les quals hi ha Lorena Bazán, responsable al costat de Juanjo Figueroa de FdL Beer Project, una promotora cervesera radicada al Pla de l’Estany que centra la seva activitat en la divulgació dels valors de la cervesa artesana. «De marques de cervesa artesana avui dia n’hi ha moltes. No obstant això, FdL Beer Project no només fa cervesa, sinó que és sobretot una promotora de cultura cervesera» explica Bazán sobre un projecte que té els seus orígens en el Flor de Llúpol, un petit local fundat el 2013 al barri barceloní de Sant Andreu.

«Tant el Juanjo com jo veníem del món de l’administració d’empreses i érem dos aficionats al món de la cervesa artesana. Vam decidir obrir aquell local amb l’objectiu d’oferir una selecció de cerveses del territori» afegeix. No obstant això, el setembre de 2018 van decidir traspassar el negoci per centrar-se en un projecte que anés més enllà d’un local que oferís cerveses. Després d’un temps madurant el nou projecte, el març de 2020, poc abans del confinament, els dos promotors es van establir a Banyoles, ciutat en la qual resideix part de la família del pare de Bazán des de fa 40 anys i que per ella va suposar «una tornada al meu poble d’estiu i revetlles».

Un cop superat el llarg període de pandèmia, FdL Beer Project va començar a arrelar tot vinculant-se al territori, impulsant diverses experiències de maridatge i tast de cerveses i elaborant les seves pròpies marques: Comrade i Pirouette. A aquestes dues referències, enguany hi ha sumat la ReconWit, una cervesa exclusivament creada aquest any per al Recòndit, el cicle de concerts organitzat per La Tornada que té lloc en petits pobles del Pla de l’Estany

Un doble activisme

«L’activisme cerveser em va portar al feminista. Vaig entrar al món de la cervesa d’una forma molt natural i orgànica. Ja intuïa que era un món molt masculinitzat tot i que mai va ser una cosa que m’espantés, així que vaig anar fent. Però en un Barcelona Beer Festival vaig trobar-me l’Anna Hereu. Ella treballa fent anàlisi microbiològica pel sector de la cervesa i em va explicar que després d’una estada a Califòrnia va saber de l’existència de la Pink Boots Society», apunta. Bazán, al costat d’Hereu i altres dones involucrades en el sector cerveser, van prendre la decisió d’implementar una delegació a Espanya. «Al principi ens vam començar a trobar en algunes fires diverses professionals, invertint una estona a xerrar i abordar quina havia de ser la filosofia. Al final, el projecte va començar a agafar forma, vam demanar permís a la matriu dels Estats Units per constituir-nos legalment a Espanya i vam començar a treballar-hi», assevera la cervesera.

«La raó principal de Pink Boots és tenir una xarxa de dones professionals amb les quals fer-se costat davant de qualsevol dubte o problema que pugui sorgir, però sobretot la formació. Als Estats Units compten amb un programa impressionant de cursos al voltant de diversos àmbits. Per això vam pensar que era important disposar d’un pla formatiu que fos realment viable tant per les dones de Catalunya com també de tota la península», explica l’actual vicepresidenta de Pink Boots Espanya sobre un projecte avui consolidat que té més d’una cinquantena de sòcies, una vintena de les quals de Catalunya.

La productora i activista afirma que quan una dona entra a formar part de l’associació, ho fa sempre a títol personal, en cap cas com a marca. No obstant això, com a requisit se sol·licita demostrar que existeix un percentatge de guanys (40%) o que s’està treballant en un projecte dirigit a ser professional dins el sector, independentment de la dimensió, de si és industrial o artesà o si està orientat a la logística o a la producció. «FdL Beer Project és un espònsor, però en cap cas puc utilitzar el nom de l’associació per obrir-me portes o vendre el meu producte. Més aviat seria al revés» subratlla Bazán, que compagina la seva feina com a cerversera amb la de copywritter i organitzadora d’esdeveniments.

Cervesa col·laborativa

FdL Beer Project va ser l’any passat una de les promotores del Collaboration Brew Day (Dia Internacional d’Elaboració Cervesera de la Dona), un esdeveniment que reuneix a diverses dones cerveseres, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, per elaborar cerveses artesanes en commemoració del Dia Internacional de la Dona. La cervesa resultant es posa a la venda amb l’objectiu de donar visibilitzat a les professionals del sector i aconseguir ingressos per oferir formació a les sòcies i mantenir la xarxa. «Qualsevol cervesera que vulgui col·laborar en un CBD assumeix el total del risc i l’obligació de destinar part dels ingressos obtinguts amb la seva venda a l’associació. Amb aquesta producció, la productora sí que té dret a posar el nom de la seva marca, al costat de la de The Pink Boots, a l’etiqueta del producte» explica Bazán.

El Collaboration Brew Day, i la posterior comercialització de les cerveses elaborades, esdevé clau per assolir els recursos econòmics que permeten mantenir els programes de formació, les beques i la resta d’activitats que des de l’associació es promouen a escala internacional.

Les botes roses

Sobre les botes roses que donen nom i logotip a l’associació, Bazán explica que la seva fundadora, Teri Fahrendorf, es va decidir a usar-les durant una ruta que el 2007 va fer per diverses cerveseres dels Estats Units. L’objectiu era «cridar l’atenció», especialment en aquells indrets on no estaven acostumats a veure una dona cervesera.

Gràcies a aquella acció reivindicativa, les botes roses de Fahrendorf es van fer famoses i, tot just un any després d’aquell viatge, va néixer la primera associació de dones cerveseres del món.