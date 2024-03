Psicòloga especialitzada en educació sexual, Anna Salvia acaba de publicar, amb la il·lustradora Cristina Torrón, El porno NO mola (Editorial Montena), un manual en el qual analitzen què és la pornografia i quines maneres hi ha d’evitar que es converteixi en l’educador sexual de preadolescents i adolescents.

Per què un nen topa amb el porno?

El més freqüent és que sigui per casualitat. També per curiositat, perquè volen saber com és un penis, per exemple. Són les mateixes preguntes que ens fèiem nosaltres, que buscàvem respostes als diccionaris. Ells ara compten amb Google. I si Google no està protegit et pot respondre amb porno.

Afirma al llibre que «la curiositat és natural, però el porno és un pèssim educador perquè no serveix per aprendre» i recalca que «el porno no és realitat, és ficció».

Aclarir que el porno és ficció és la base de tot. El porno és una manera irreal de fer l’amor. No és un documental de com copulen els éssers humans, no és un tutorial d’educació sexual. És un producte de ficció, és irreal. Aquestes persones actuen davant de la càmera per excitar el públic. Què li puc dir a un nen de 9, 10 o 11 anys si s’ha trobat porno? Que és teatre, una mentida. Que no és així com fem l’amor i que si té preguntes, el porno no li donarà respostes.

A quina edat hem de començar a educar sexualment els nostres fills i filles?

L’educació sexual comença des dels 0 anys. Als 2 o 4 anys es comencen a fer preguntes. Per exemple, com entren els nadons a la panxa de la seva mama i per on surten. Són preguntes que tenen els nens i des de la família continuem sense donar-los resposta. Tampoc des de l’escola.

Continua sent un tabú.

Hi ha moltes famílies que volen donar una bona educació sexual, però pensen que és una tasca de l’adolescència, quan és una tasca de la infància. No estic dient que calgui parlar de porno a la primera infància, a aquesta edat el que cal fer és parlar sense tabús del penis i la vulva i de com es fan els nadons. Això ajudarà que estiguem més tranquils quan, més endavant, tinguem les altres converses, molt difícils per a la nostra generació, sobre el porno o masturbació. Què passa a la majoria de les famílies? Que de cop els parlen de porno sense haver-los explicat res abans. Així, les mares estan nervioses i els nens, incòmodes.

Quan li he de parlar del porno?

Si encara no s’hi ha trobat, tens els dispositius protegits i li has donat una bona educació sexual, a partir dels 11 anys.

Per què a aquesta edat?

M’agradaria dir que hauria de ser als 16 anys, però el que veiem és que a 5è i 6è de primària el porno ja es troba dins de la classe. Això significa que alguns nens, que no tots, ja han vist porno. I són els que eduquen la resta dels nens. Tota aquesta mala informació en què es barreja sexe, sexe irreal i violència sexual ja està arribant a tot el grup. Una altra cosa és si el teu fill ha vist porno per casualitat o curiositat. Llavors haurem de tenir aquesta conversa difícil als 6, 8 o l’edat que sigui. Per què? Perquè ja ho ha vist.

A què t’arrisques si no ho fas així?

Quan no omplim la necessitat d’educació sexual estem deixant un buit que ompliran amb informació d’altres llocs: els amics i amigues, que no en tenen ni idea, i internet, que és ple de porno. És molt millor que ho facis tu, amb els teus valors i la teva manera de veure el món. D’altra banda, quan la família no dona una bona educació sexual deixa una porta oberta a la possibilitat que hi hagi un adult amb males intencions, un pederasta, que ensenyi al teu fill què es pot fer i què és normal.

El porno és especialment humiliant amb la dona. Afirma al llibre que és ficció, però també destaca que les coses que els fan a les dones, els les fan de veritat.

És que són les dues coses alhora. És ficció, estan fent teatre. Però, alhora, al porno no hi ha muntatges d’ordinador, així que els cops, escopinades, penetracions doloroses i conductes violentes no són trucs, sinó que passen de veritat.

Què opina de l’anunci del president del Govern central de limitar l’accés a la pornografia als menors d’edat?

És urgent i necessari. Tinc ganes de veure-ho aplicat. A veure com funciona, quan s’aplica i quin nivell de protecció ens acabarà donant. És estrany veure que com a societat hem normalitzat que el porno no estigui vetat a menors d’edat. Al món fora d’internet, seria impensable que un nen entrés en un club d’striptease.

Què li pot passar a un noi si el porno forma part del seu imaginari sexual des de bon començament?

El porno transformarà la seva sexualitat. Veure porno no és innocu, té unes conseqüències potents en la sexualitat. Si el porno es converteix en el teu educador sexual, basaràs el teu coneixement del sexe en una manera de fer l’amor que no és real, sinó violenta i masclista. També transformarà el teu desig sexual, que és una cosa íntima i inconscient.