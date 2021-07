La Conselleria d’Economia que encapçala Jaume Giró mostrava aquest cap de setmana la seva satisfacció perquè Fitch elevava dues notes la qualificació creditícia del deute català. Després d’una dècada de ser considerada «bo escombraries» ara se situa amb nota de grau d’inversió. D’aquí la satisfacció del Govern, que preveu que en un temps podrà tornar a emetre deute als mercats.

Per què és important la qualificació creciditia?

Per a l’agència Fitch, el deute de la Generalitat a llarg termini ha passat de «BB» a «BBB-». Això suposa passar de deute poc fiable o «escombraries» com la de països com Geòrgia, Grècia o Namíbia a situar-se en el nivell de major fiabilitat o grau d’inversió, com Itàlia, Croàcia o l’Índia. Aquesta qualificació és una referència per als inversors particulars i institucionals. Si aquesta nota és molt alta és que les possibilitats de recuperar la inversió són molt elevades i el tipus d’interès no ha de ser molt elevat. En canvi, com pitjor és la nota, més interès cal pagar per atreure inversors. El deute de la Generalitat i el de moltes altres autonomies es va ensopegar des de 2012 amb el tancament dels mercats i l’Estat va haver d’enginyar diferents tipus d’instruments, com els plans de proveïdors, el fons de liquiditat autonòmica (FLA) o la Facilitat Financera (FF) per finançar els territoris.

Què és el que ha canviat?

L’agència Fitch considera que amb els indults als presos del procés s’ha recuperat la senda del diàleg entre la Generalitat i el Govern central. Segons el parer d’aquesta entitat, les relacions entre tots dos governs han millorat, la qual cosa estabilitza la situació. Aquesta agència interpreta, a més que el deute català està avalat per l’Estat, que no ha deixat de finançar l’autonomia ni en els pitjors moments de relació política. Catalunya ha rebut entorn del 28% dels diferents recursos creats per l’Estat per fer costat als territoris. A finals de l’any passat, 89 de cada 100 euros dels més de 78.000 milions de deute de la Generalitat tenien l’Estat com a creditor. Tot això serveix per refinançar deute i rebre fons en cas de necessitat. En definitiva és com quan un particular compta amb un avalista que ofereix garanties davant la possibilitat d’impagament.

Podrà la Generalitat emetre ja deute?

La nota de Fitch és un primer pas, que a més suposa un incentiu per al Govern en la seva gestió econòmica. Primer, pretén aprovar els Pressupostos per a 2022 en temps i forma, una cosa que no succeeix des dels de 2010, quan encara era president José Montilla i Antoni Castells, conseller d’Economia. L’actual titular d’Economia, Jaume Giró, va assegurar que la decisió de Fitch és «un pas endavant significatiu en la millora de la confiança i en la normalització de les finances de la Generalitat». La nova nota, que destaca la diversificació de l’economia catalana, suposa un missatge de confiança. Giró va afirmar que el retorn de la Generalitat als mercats «és un dels objectius per a aquesta legislatura». A més de Fitch també certifiquen el deute català les agències DBRS, que des de juny de l’any passat la manté en el territori del bo escombraries amb «BB high», igual que Moody’s, que al març la va situar en «Ba2».

Deixa l’administració catalana de ser dependent?

No. La Generalitat sol·licita més de 13.000 milions a través dels instruments de liquiditat proporcionats per l’Estat. En els pròxims tres anys, l’administració catalana ha d’amortitzar més de 32.000 milions de deute i una bona part d’aquest anirà a parar a les arques de l’Estat, el principal finançador i creditor. Està previst que les devolucions de deute a l’Estat segueixin almenys fins a 2032.