Així pots entrar a la borsa de treball de Mercadona

En un mercat de treball complicat, trobar una ocupació ben remunerada, estable i en una empresa pròspera pot ser el somni de més d'un. Mercadona pot ser el lloc ideal per a molts dels qui anhelen quelcom semblant.

Fa unes setmanes, l'empresa anunciava els seus resultats de 2023 amb uns números històrics: la cadena ha venut un 5% més en volum, ha incrementat els seus ingressos un 15% (fins als 35.500 milions d'euros) i ha obtingut 1.000 milions d'euros de beneficis, un 40% més que el 2022.

Una treballadora a una botiga de Mercadona. / Mercadona

Augment de treballadors

Aquests bons resultats van tenir conseqüències per als seus 104.000 treballadors, número que va augmentar en 5.000 el 2023. Tots ells van obtenir al març un important premi en metàl·lic per a celebrar-ho: l'equivalent a 2,5 mensualitats per a empleats amb menys de cinc anys d'antiguitat a l'empresa i l'equivalent a 3,5 mensualitats per a aquells que superaven el lustre a l'empresa.

Per tot això, on es pot optar a un lloc de treball a l'empresa de Juan Roig? Pot ser la pregunta que molts es facin. La resposta és senzilla: via telemàtica, en el portal d'ocupació de Mercadona. Aquí és on se centralitza el procés de selecció de personal. Caldrà inscriure's en el portal, aportant dades personals i currículum, a més de respondre a un qüestionari.

Després del registre, l'aspirant obté un perfil i una clau d'usuari, amb els quals podrà postular-se a qualsevol oferta de la companyia.

Actualment, Mercadona té publicades, entre altres, centenars de vacants en centres de treball de tota Espanya per a la temporada d'estiu.