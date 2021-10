Lucca de Meo a penes ha fet una setmana de vacances des que va prendre les regnes de Renault. El directiu italià, expresident de Seat, afronta en el seu primer any la pitjor de les crisis que recorda el sector. Primer la pandèmia, el tancament de fàbriques i ara l’escassetat de semiconductors que impedeix produir cotxes. Durant la presentació dinàmica del nou Renault Mégane e-Tech (100% elèctric) a París es va veure aquesta setmana a un Lucca de Meo una cosa cansada però sense perdre la seva brillantor habitual i, malgrat reconèixer el delicat del moment, va assegurar que la companyia mantindrà un bon nivell de facturació. I tot això, malgrat anunciar que l’estimació és de deixar de fabricar 500.000 cotxes any fins que no s’estabilitzi el lliurament de microxips.

La marca del rombe, paraigua també de Dacia, Lada i Alpine, ha perdut entre juliol i setembre prop de 170.000 vehicles en les seves cadenes de producció, la qual cosa s’ha traduït també en un descens de les vendes de l’ordre d’un 22,3%, i al seu torn una caiguda de la facturació un 13,4% fins als 8.987 milions d’euros, segons va apuntar la responsable financera del grup, Clotilde Delbos, a la presentació de París.