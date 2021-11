Espais multifuncionals, mòbils i de baix cost elaborats principalment amb fusta i tela. Així és com es podrien descriure els habitatges circulars d’entre 30 i 80 metres quadrats que proposen des de Yurta.cat. El projecte, amb arrels garrotxines, va ser guardonat amb el segon premi en la vuitena edició dels Premis 100% Emprenedors organitzats a Olot a principis de mes. Un premi que tal com declaren Cyril Quiret, Isaac Pueyo i Magí Raic, impulsors del projecte, és «molt important» per integrar-se al territori garrotxí i donar-se a conèixer entre la gent que hi viu, administracions públiques i les xarxes professionals que hi ha.

Yurta.cat aposta per convertir-se en una solució a la problemàtica de l’accés a l’habitatge. «Construir-se una casa no està a l’abast de tothom, i gràcies a aquest tipus de construcció mil·lenària molts podríem deixar de pagar lloguers o hipoteques desorbitades», asseguren. Un dels fets més característics de les iurtes és la seva capacitat de muntar-se i desmuntar-se per tal de donar cabuda a una vida més nòmada i la capacitat d’emplaçar-se a una gran infinitat de llocs, en la seva majoria a prop de la natura. «La societat necessita un canvi de tendències, costums i mentalitat, i la nostra proposta, que per alguns podria semblar ‘hippie’ és per nosaltres una idea de canvi», apunten.

Adquirir una iurta bàsica d’entre les que ofereixen té un cost aproximat de 16.000 euros -pel que fa al model més senzill-, un preu que segons asseguren els impulsors del projecte estaria amortitzat en menys de dos anys -dividit per un lloguer mitjà de 700 euros mensuals, sigui per ús laboral o habitatge-. D’aquesta manera recorden que, igual que una casa de fusta, les iurtes necessiten cert manteniment per poder arribar a satisfer els 20 anys que tenen aquests espais de vida útil.

L’impacte que aquestes instal·lacions provoquen al medi ambient és una de les principals preocupacions dels seus constructors, raó per la qual procuren que tots els materials utilitzats en la seva elaboració siguin de proximitat -per tal de reduir la petjada ecològica del seu transport-. De fet, un dels aïllants que fan servir es fabrica a partir dels excedents de la indústria tèxtil espanyola, com ara la producció de texans. Calculen que en comparació a altres aïllaments convencionals aquest ha aconseguit reduir durant el seu procés de producció fins a un 90% les emissions de CO2.

En dos anys, Quiret, Pueyo i Raic han fabricat una desena de iurtes repartides pel territori espanyol, en la seva majoria a Catalunya. Cada iurta està feta a mida i dissenyada per cada una de les persones que l’habita. Tanmateix avancen que ara mateix estan treballant en el projecte més gran que han fet, «supera totes les expectatives que teníem fins ara». El proper objectiu de Yurta.cat és oferir als seus clients la possibilitat de poder instal·lar els recursos necessaris per generar una autonomia en recursos i energia, des de la instal·lació de plaques solars o energia eòlica, la instal·lació elèctrica de la iurta, el sistema de tractaments d’aigües grises, la recuperació d’aigües de pluja i la instal·lació de pous d’aigua.