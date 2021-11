L'encariment de l’electricitat, el gas i el combustible, a l’alça durant els últims mesos, ha provocat que l'IPC interanual a Girona hagi augmentat en l’últim recompte fins a un 6%, marcant xifres històriques. De fet, aquesta dada -que es troba per sobre de la registrada a Catalunya (5,2%)- no es veia als registres des de fa 13 anys, al juliol del 2008.

Per altra banda, durant el mes d'octubre l'IPC va augmentar en 1,8 punts, convertint-se en la xifra més alta de la sèrie històrica -que es remunta al 1993- i no es troben dades similars a la demarcació des dels mesos d'abril del 2012 (+1,5) i el 2005 (+1,6).

En el mateix període, el subgrup de la llum, el gas i els carburants va registrar un +7,5%, mentre que al setembre marcava un +5,9%. Pel que fa a l'acumulat de l'any, la variació anual continua a l'alça i se situa en una nova xifra record, amb un encariment del 46,4%.

Tot i això el subgrup que marca un encariment més elevat mensual a Girona és la roba, que ho fa en un 14,7%, i el calçat, en un 7,7%. Cal destacar que aquest encariment de la roba no es registrava des del 2017. Altres subgrups que han augmentat els seus preus, en menor mesura, són l'ús de vehicles personals (+2,7%) o el transport (+2,1%). Aquest increment ve procedit de l'encariment del preu dels carburants.

Per contra, a l'altra banda de la balança, hi ha serveis que baixen. Amb l'entrada a la temporada baixa, els paquets turístics van caure un 1,2% el mes d’octubre i els preus dels serveis d'allotjaments encara ho van fer més (-4,1%). També van anar a la baixa els preus dels equips de telefonia (-1,4%). De fet, aquest últim subgrup és el que més disminueix des de principi d'any, amb un 7%.

Una radiografia general que es repeteix al conjunt de Catalunya, on l’IPC va créixer a l’octubre un punt i mig respecte al setembre i situava la taxa interanual en el 5,2%, la més alta de la sèrie històrica des que es recullen dades per comunitats –es fa des del 2002-. L’increment es deu a la caiguda de preus registrada l’octubre de l’any passat (-1,1%) i al fort encariment de la llum, aigua i gas (+17,7%) i els carburants (+12,6%). Pel que fa a la taxa intermensual, els preus entre setembre i octubre van créixer un 1,7%, el que també suposa un nou rècord històric. Per províncies, Lleida és la que acumula una taxa de variació de l’IPC més elevada (6,2%), mentre que Girona es col·loca en la segona posició (6%), seguida per Tarragona (5,8%) i Barcelona (4,9%).

Al conjunt estatal, Catalunya és l’onzena comunitat autònoma que registra una taxa interanual més alta. Tot i això se situa per sota de la mitjana. La classificació la lideren Castella-La Manxa (6,5%), Castella i Lleó (6,1%) i La Rioja (5,9%). Tanmateix a l’Estat disminueix una dècima respecte a les dades avançades fa dues setmanes, a 5,4%. No obstant això, es repeteix la premissa de què es tracta de l’increment més alt des del 1992.