Representants del sector lleter de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya han convocat per divendres una manifestació a Girona en la qual denunciaran la «greu crisi» que segons ells viuen, i protestaran «contra les mesures abusives que pateixen els ramaders de casa nostra per part de la indústria i de la gran distribució, que conjuntament ofeguen els ramaders».

La protesta, convocada a les 11 del matí a la zona del Mas Gri per Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d’Osona, s’afegeix a les que s’han fet en altres indrets els darrers mesos per reclamar condicions de vida «dignes» per als ramaders.