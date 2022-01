Lidl podrà tornar a comercialitzar el seu robot de cuina, ja que no va copiar cap producte patentat de Thermomix. La secció 15 de l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs interposat per Lidl contra Vorwerk (titular de la marca Thermomix) en el judici que els va enfrontar per la comercialització del seu robot de cuina. A la sentència dictada el passat 13 de gener, el tribunal estima el recurs interposat per Lidl contra la sentència dictada pel jutjat mercantil 4 de Barcelona que resolia que el supermercat havia envaït la patent del robot de cuina Thermomix i el condemnava a la retirada de tots els seus robots de cuina Monsieur Cousine Connect. Contra la resolució judicial és possible interposar, en el termini dels 20 dies següents a la notificació, recursos de cassació per infracció processal.

Els magistrats de l’Audiència de Barcelona consideren que la patent en la qual Vorwerk es fonamentava per a imputar-li la infracció dels seus drets és nul·la per dues raons diferents. En primer lloc per l’existència de «matèria afegida» per «haver-se ampliat la protecció de manera il·legítima en el curs de la tramitació de la patent». També considera que la patent de la Thermomix «no disposava d’activitat inventiva». L’Audiència estima a més que, fins i tot en cas que la patent no fos vàlida, no existia infracció per part de Lidl de la patent Vorwerk. Després d’aquesta explicació es conclou que Thermomix no aporta «cap solució nova en relació amb el sistema de seguretat que ja formava part de l’estat de la ciència, sinó que es limita a reproduir una solució de l’estat de la tècnica que consisteix, en substància, en què la tapa no pot ser treta si el mecanisme agitador no és desconnectat prèviament».

Per tant, segons l’Audiència, «no existeix infracció», perquè el robot de cuina de Lidl «no reprodueix aquesta seqüència necessària perquè es pugui intervenir amb seguretat en el got d’agitació». En el cas del producte de Lidl, per a introduir aliments la tapa es pot obrir sense necessitat de cap acció prèvia.

Segons la sentència, s’estima el recurs d’apel·lació interposat per Lidl contra la sentència que va suposar la comercialització del seu robot de cuina dictada el gener del 2021. Com a conseqüència es desestima «íntegrament» la demanda de Vorwerk i se li imposales despeses del procés.

El judici es va centrar en qüestions tècniques que pretenien justificar el caràcter diferencial de la Thermomix respecte el robot de cuina de Lidl. Molts altres electrodomèstics tenen les mateixes funcions, però Vorwerk intentava protegir el seu mercat, no en va, ja que el seu aparell té un preu tres vegades superior al de Lidl. En el procés, el grup alemany va al·legar que Lidl havia violat la seva patent i exigia una indemnització de danys i perjudicis del 10% sobre l’import brut de la xifra de vendes dels productes presumptament infractors.