El sector turístic gironí alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment dels costos arran de l'increment en la despesa energètica. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ha exposat que, segons una enquesta als associats, la factura de la llum s'ha doblat en relació a l'any anterior i la despesa del gas s'ha disparat un 130%: "Són dades esfereïdores". El sector tanca l'estiu amb bones xifres d'ocupació però avisa que això no repercutirà igual a la caixa per l'augment dels costos. Un dels reptes de futur és recuperar el trànsit aeri. El president del Patronat, Miquel Noguer, ha anunciat una injecció d'entre 2 i 2,5 milions d'euros en promoció per potenciar l'aeroport de Girona.

El turisme gironí ha recuperat aquest dilluns una tradició estroncada per la pandèmia: la celebració del Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Masarac. Després d'un minut de silenci en record a les víctimes de la covid-19, el president de la Federació d'Hostaleria ha fet balanç de la temporada d'estiu i ha posat sobre la taula els reptes que afronta el sector.

Antoni Escudero ha demanat deixar de valorar l'estat de salut del turisme analitzant, només, la foto dels mesos d'estiu i sosté que la sensació és que al final de l'any, els balanços econòmics s'allunyaran de l'optimisme generat per l'increment d'ocupació i l'afluència de visitants de la temporada estival a la demarcació.

En aquest sentit, Escudero ha exposat que han fet una enquesta als associats per posar xifres a la realitat i que les dades "són esfereïdores": "Hi ha preocupació per la continuïtat de les empreses, sobretot les més petites". Segons el president de la Federació, un 60% dels establiments es plantegen abaixar la persiana si es manté l'increment en els costos, sobretot per la factura energètica. L'enquesta revela que el cost de la llum s'ha encarit un 100% en un any i el del gas un 130%.

Això, sumat a la manca de personal que pateixen, remarca, "tots els sectors", fa que els empresaris turístics llancin una veu d'alerta i reclamin mesures a les administracions. "Afrontem una temporada d'hivern incerta i molt preocupant", ha exposat.

Escudero també ha lamentat que el Govern prengui decisions sense comptar amb el sector i ha posat com a darrere exemple la proposta de prohibir fumar a les terrasses: "El 90% dels clients de les terrasses són fumadors, que són els que estan disposats a passar fred i calor". Una altra decisió d'esquenes als empresaris però que ha repercutit directament en la caixa és l'avançament de l'inici dels curs escolar: "Ens han escurçat entre 15 dies i tres setmanes la temporada d'estiu; un altre pal a les rodes".

El president de la Federació d'Hostaleria ha exposat que fa anys que demanen modificacions en el calendari escolar, més acord amb altres països europeus, que contribuiria a assolir el repte de desestacionalitzar el turisme.

Una altra demanda del sector està relacionada amb la seguretat. Escudero ha remarcat que, a banda de necessitar més policies a la demarcació, també cal urgentment una reforma del Codi Penal que agreugi la pena per als multireincidents i eviti que surtin en llibertat poques hores després de detenir-los.

Entre 2 i 2,5 milions d'euros a promoció de l'aeroport

El president del Patronat de Turisme i de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha posat xifres per demostrar la recuperació de l'ocupació a la demarcació però ha remarcat que la majoria dels visitants han arribat amb cotxe perquè l'activitat a l'Aeroport de Girona continua per sota en relació a les xifres del 2019. En concret, un 28% menys a l'estiu però el descens arriba al 32,5% si es comparen els primers vuit mesos de l'any amb el darrer exercici prepandèmia.

Per revertir la situació i aconseguir que les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) recuperin l'activitat d'anys anterior als 2019, estan creant la Taula Estratègica de l'Aeroport de Girona, una fórmula de treball conjunta. En aquest marc, Noguer ha exposat que les administracions (Diputació de Girona, Generalitat i ajuntaments) preveuen aportar entre 2 i 2,5 milions d'euros anuals a promoció. Uns diners que, apunta, podrien servir per recuperar connexions i seduir aerolínies "de bandera" perquè operin des de Vilobí.

Miquel Noguer ha apuntat que aconseguir això passa, també, perquè l'Estat faci una aposta decidida per connectar l'aeroport amb el tren d'alta velocitat a través d'una estació que faciliti l'enllaç amb Barcelona.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha posat en valor, durant la seva intervenció, la capacitat del sector per "arremangar-se i readaptar-se" per afrontar la pandèmia i ha destacat l'esforç de la Generalitat per tornar a prestigiar els estudis de formació professional i els oficis per evitar que hi hagi sector que pateixin per manca de treballadors.