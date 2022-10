«La precarietat laboral acaba portant a una precarietat vital»

Sense compromís no hi ha treball decent. Aquest és el lema de la jornada organitzada ahir per Càritas Diocesana de Girona, durant la qual diverses entitats i empreses van denunciar la precarietat laboral i van reclamar el dret a una feina digna. I és que, tal com van destacar la presidenta de Càritas, Dolors Puigdevall, i el president de Justícia i Pau a Girona, Albert Quintana, la precarietat laboral acaba portant també a una precarietat vital, ja que impedeix a les persones ser autònomes i desenvolupar els seus projectes de vida. Quintana va posar l’accent, sobretot, en l’atur de llarga durada, els sous baixos i la temporalitat com a principals ingredients de la precarietat, mentre que Puigdevall va destacar que cal el compromís de tots els agents per garantir que el treballi permeti accedir a una vida digna.

La jornada, celebrada al CaixaFòrum, estava organitzada per Càritas, amb la participació de Justícia i Pau Girona i la Pastoral Obrera, i la col·laboració d’Incorpora (Fundació la Caixa) i la Cambra de Comerç de Girona. La ponència inaugural va anar a càrrec d’Anna Fornés, responsable de la fundació Factor Humà, que va posar l’accent en el paper que tenen els lideratges a l’hora de garantir un treball decent. « No només s’ha de pensar en el pressupost i la productivitat, sinó anar més enllà», va advertir Fornés. I és que, segons va explicar, «quan cuides els treballadors, les persones estan disposades a entregar el cos i l’ànima». Així doncs, va destacar la importància del «lideratge activista», és a dir, «el poder de canviar el món des de la cúpside empresarial». Una visió optimista que, segons va advertir, també compta amb una «cara B», i és la possibilitat d’aprofitar-ho per a fer un rentat de cara a l’empresa únicament superficial- que sigui pura estratègia de màrqueting- en matèries com el feminisme o l’ecologisme. És per això que Fornés va establir algunes directrius per a un veritable «lideratge activista» -causes que estiguin realment vinculades a la marca, convidar a la reflexió més enllà de la moda i un compromís permanent, entre altres- i va defensar que una empresa «ha de ser com un ecosistema saludable, capaç de resoldre els problemes humans». A continuació es va celebrar una taula rodona que va comptar amb la presència de diferents empresaris gironins. La primera en agafar la paraula va ser Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels-Fundació Climent Guitart, que va destacar el paper de les empreses com a «motors de canvi» i va donar a conèixer les iniciatives que porten a terme en l’àmbit de la formació en turisme i la solidaritat, i que els han portat a col·laborar amb actors de renom com la Fundació Barça, la Caixa o Eurofirms. Tot seguit va ser el torn del director general de Cafès Cornellà i president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, que va defensar que «el nou món és dels joves», i que el talent és el seu prinicipal tresor: «No el podeu posar al servei de qualsevol», va advertir. També va defensar la necessitat d’eliminar els costos «que no aportin valor» i va alertar que el canvi climàtic és el gran enemic comú i que, per tant, s’ha d’abordar de forma conjunta. L’administrador de Menja’m, Josep M. Sarrat, va destacar la importància del factor humà en les organitzacions, però de la mateia manera va advertir que l’administració sovint és «carrinclona i feixuga», i que obliga a destinar un elevat percentatge de temps a qüestions poc productives. Finalment, la gerent d’Ecosol, Anna Güell, va destacar que les persones han de poder ser protagonistes del seu propi procés d’inserció laboral. «Molta feina a fer» Tot seguit es va fer l’acte de reconeixement a les empreses i entitats col·laboradores, que van rebre una placa commemorativa. Per finalitzar la jornada, va intervenir el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, que va destacar el seu compromís amb el treball digne, però també va admetre que encara queda «molta feina a fer». «No podem consentir que hi hagi una generació perduda ni una generació amortitzada, que a partir dels 50 anys estiguin ja condemnat a l’atur», va indicar. Per contra, va defensar que calen polítiques per retenir el talent i «pensar en el poder transformador que té la societat». L’acte el va tancar Francesc Ventura, adjunt de direcció a l’àrea d’inclusió social de la Fundació Obra Social la Caixa, que va destacar la necessitat de «teixir aliances» entre tots els actors per poder treballar de forma col·laborativa.